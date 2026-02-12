În 2025, pe piața locală activează aproximativ 250–257 de companii producătoare de ciocolată și produse zaharoase. Deși fragmentată numeric, industria este dominată valoric de câțiva jucători mari, care concentrează cea mai mare parte a cifrei de afaceri și a capacităților industriale.

Printre liderii de piață se numără Kandia Dulce (București) și Heidi Chocolat (Pantelimon). Ambele companii operează unități moderne și au investit constant în extinderea liniilor de producție și optimizarea logisticii.

Un nou pol de creștere este reprezentat de grupul Dulcinella, care finalizează în 2025–2026 o investiție de 10 milioane de euro într-o fabrică ultramodernă la Târgu Neamț. Noua unitate va avea o capacitate de producție de până la 20 de tone pe zi, transformând zona într-un hub regional pentru export.

Anul 2026 a adus un proces de reorganizare în cadrul Kandia Dulce, prin absorbția unor entități din grup pentru eficientizarea operațiunilor. În paralel, în noiembrie 2025 au apărut informații privind o posibilă vânzare a Kandia și Heidi către investitori din Coreea de Sud – un semnal al atractivității crescânde a industriei românești pentru capitalul străin.

Segmentul de ciocolată premium este în plină expansiune la nivel european, tendință care se reflectă și pe piața locală. În România, produsele premium – inclusiv dark și bean-to-bar – reprezintă aproximativ 20% din valoarea totală a pieței, indicând o orientare tot mai clară către produse cu valoare adăugată ridicată.

Piața ciocolatei din România este estimată la peste 300 de milioane de euro în 2025, iar segmentul premium concentrează deja aproximativ 20% din valoarea totală. Creșterea interesului pentru produse dark, bean-to-bar și pentru ciocolata cu origine controlată indică o mutare treptată a valorii către segmentul superior, în linie cu tendințele europene.

Dinamica nu se vede doar în valoare, ci și în volum. Consumul intern este estimat să depășească 35.000 de tone anual, susținut de o creștere constantă a consumului mediu lunar per persoană, de la 2,16 kg în 2023 la 2,36 kg în primul trimestru din 2025 – un avans de peste 9% în mai puțin de doi ani. În medie, românii consumă aproximativ 5 kg de ciocolată pe an, peste media globală de 0,9 kg/an.

„Și pe plan intern, piața confirmă o creștere solidă. Tot mai mulți români aleg produse artizanale, cu origine controlată și rețete curate. Segmentul premium, care depășește deja 15% din valoarea totală a pieței, crește constant, alimentat de interesul pentru gust autentic și calitate", a declarat Adina Istrate, organizator Chocolate Saga 2025.

Și producția internă reflectă această consolidare. Potrivit datelor INS, producția de ciocolată a crescut de la 14.155 tone în 2020 la 15.461 tone în 2023, o majorare de 9,2% în patru ani. Deși pentru 2024 este anticipată o ajustare la aproximativ 14.441 tone, ritmul mediu anual de creștere rămâne pozitiv, în jur de 2,2%, într-un context global marcat de maxime istorice ale prețului la cacao.

Structura pieței este însă marcată de un paradox: deși România are sute de producători, unele branduri istorice continuă să fie fabricate în afara țării, ceea ce limitează impactul direct al consumului intern asupra balanței comerciale.

România a devenit un exportator relevant în regiune, însă deficitul comercial rămâne ridicat din cauza volumului mare de importuri de branduri internaționale.

Exporturile românești nu mai constau doar în materie primă sau semifabricate. Tot mai multe companii livrează tablete și produse finite, cu valoare adăugată mare, către piețe exigente precum Belgia și Italia. Această mutare strategică consolidează marjele și reduce vulnerabilitatea la fluctuațiile materiilor prime.

Cu toate acestea, diferența dintre importuri și exporturi rămâne semnificativă. Importurile masive de branduri globale, susținute de marketing puternic și rețele de distribuție extinse, limitează potențialul de echilibrare a balanței comerciale.

În ultimii ani, marii producători au raportat creșteri ale profitului net între 7% și 15%, în pofida scumpirii materiilor prime. Strategiile care au susținut aceste rezultate includ:

extinderea capacităților de producție;

optimizarea depozitării și logisticii;

creșterea ponderii produselor premium;

investiții în automatizare.

Principala provocare pentru 2026 rămâne prețul internațional al boabelor de cacao, aflat la niveluri ridicate pe fondul problemelor climatice și al instabilității din țările producătoare. Costurile crescute pun presiune directă pe marje, mai ales în segmentul mass-market, unde elasticitatea prețului este ridicată.

Răspunsul industriei este accelerarea automatizării. Investiția de la Târgu Neamț a grupului Dulcinella este emblematică: linii robotizate, control digital al fluxului tehnologic și reducerea costurilor cu forța de muncă. În contextul deficitului de personal calificat din industrie, automatizarea devine nu doar o opțiune strategică, ci o necesitate operațională.

Industria ciocolatei din România în 2025–2026 se află într-o fază de consolidare și maturizare. Investițiile în tehnologie, orientarea către exporturi cu valoare adăugată și interesul investitorilor străini indică un sector competitiv regional.

Totuși, provocările structurale persistă: dependența de importuri, volatilitatea prețului la cacao și relocarea unor branduri istorice în afara țării. În acest context, susținerea producției locale și consolidarea brandurilor „Made in Romania” pot deveni elemente-cheie pentru reducerea deficitului comercial și creșterea valorii adăugate interne.

Dacă ritmul investițiilor și al exporturilor se menține, România are șanse reale să își consolideze poziția ca pol regional în industria ciocolatei, nu doar ca piață de desfacere, ci ca producător competitiv în Europa Centrală și de Est.