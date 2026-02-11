În contextul campaniilor promoționale din februarie, ANPC recomandă operatorilor economici ca, în luna iubirii, să ofere consumatorilor un cadou de neînlocuit: siguranța. Instituția subliniază că ambalajele festive și ofertele atrăgătoare nu pot înlocui obligația legală de a pune pe piață produse conforme, corect etichetate și sigure pentru utilizare.

În ceea ce privește achiziția de ciocolată, autoritatea atrage atenția că aspectul exterior al produsului nu reprezintă o garanție a calității. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice dacă ingredientul principal este untul de cacao și nu grăsimile vegetale hidrogenate, să se asigure că termenul de expirare este inscripționat clar și vizibil și să evite produsele înghesuite în coșuri promoționale fără etichete lizibile. De asemenea, ambalajul trebuie să fie intact, fără rupturi sau urme de umezeală, iar mențiunile privind alergenii, precum lapte, soia, nuci, alune sau gluten, trebuie analizate cu atenție.

Pentru achiziția florilor, ANPC recomandă verificarea stării acestora înainte de cumpărare. Florile trebuie să fie proaspete, fără frunze uscate, petale ofilite sau tulpini deteriorate. Ambalajul și condițiile de păstrare trebuie examinate, iar în cazul florilor tăiate este esențial ca acestea să fie ținute în apă curată sau în soluții nutritive adecvate. Totodată, prețul pe fir sau pe buchet trebuie afișat clar și vizibil, iar numărul de flori din buchet trebuie să corespundă exact solicitării clientului.

În cazul bijuteriilor, autoritatea precizează că prețul trebuie afișat transparent și să includă TVA. Bijuteriile din metale prețioase trebuie să poarte marca de titlu, iar consumatorii au dreptul să solicite informații privind greutatea metalului prețios, fără ambalaj. Examinarea atentă a produsului este necesară pentru a identifica eventuale zgârieturi, defecte de montură sau pietre slab fixate. De asemenea, trebuie solicitate clarificări privind natura pietrelor, precum și certificat de garanție și, după caz, certificat de autenticitate.

În ceea ce privește voucherele cadou, ANPC recomandă achiziționarea acestora doar din surse de încredere și verificarea atentă a perioadei și condițiilor de utilizare. Unele vouchere pot fi folosite doar pentru anumite produse sau într-un interval limitat, iar consumatorii trebuie să se informeze dacă acestea pot fi utilizate împreună cu alte reduceri.

Pentru produsele cosmetice, instituția atrage atenția că produsele originale sunt comercializate exclusiv prin lanțuri oficiale de distribuție, iar prețurile neobișnuit de mici pot indica proveniența din surse neautorizate. Consumatorii trebuie să verifice numele producătorului sau al importatorului, data de minimă durabilitate sau simbolul PAO și să analizeze cu atenție eticheta și avertismentele înscrise. Respectarea indicațiilor de utilizare este esențială pentru prevenirea riscurilor asupra sănătății.

În cazul textilelor, în special al lenjeriei intime, autoritatea precizează că aceste produse, fiind de igienă personală, nu pot fi returnate dacă au fost desigilate sau purtate. Returul este posibil doar în cazul produselor defecte sau neconforme. Consumatorii trebuie să citească eticheta privind compoziția materialului și instrucțiunile de întreținere, să examineze calitatea materialului și a confecționării și să evite produsele cu mirosuri neplăcute, pete sau defecte vizibile de cusătură.

Pentru produsele destinate persoanelor peste 18 ani, ANPC recomandă verificarea legalității și a etichetării corecte, achiziționarea doar din surse autorizate și respectarea condițiilor de păstrare indicate de producător. Consumatorii trebuie să acorde atenție eventualelor alergii sau sensibilități, să respecte doza și modul de utilizare și să verifice integritatea ambalajului și a sigiliului.

Referitor la serviciile de masaj, instituția subliniază importanța apelării exclusiv la centre și persoane autorizate, cu personal calificat. Clienții trebuie să solicite informații clare despre tipul de masaj, durată și preț, iar orice cost suplimentar trebuie comunicat înainte de începerea serviciului. Spațiile și echipamentele trebuie să fie curate și igienizate, iar eliberarea bonului fiscal sau a facturii este obligatorie.

În privința utilizării cardurilor de cumpărături, ANPC recomandă folosirea acestora ca instrument de bugetare, evitarea retragerilor de numerar de la bancomat și atenție sporită la comisioanele ridicate și la dobânda care se aplică imediat. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice ofertele de rate fără dobândă puse la dispoziție de bancă și să analizeze cu atenție condițiile contractuale.

Potrivit autorității, informarea corectă înseamnă siguranță, iar respectarea acestor recomandări contribuie la prevenirea situațiilor neplăcute într-o perioadă în care achizițiile impulsive sunt frecvente.