Potrivit ANPC, în intervalul menționat au fost controlați peste 1.600 de operatori economici din întreaga țară. În urma acestor acțiuni, comisarii au aplicat 1.080 de amenzi contravenționale, iar produse neconforme în valoare de aproape 240.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare.

Totodată, pentru 23 de operatori economici a fost dispusă măsura opririi temporare a prestării serviciilor, până la remedierea tuturor deficiențelor constatate în timpul controalelor.

Printre cele mai frecvente și grave abateri identificate se numără utilizarea uleiului alimentar cu un grad avansat de degradare termică, dar și comercializarea unor produse de origine animală, în special carne și preparate din carne, cu data limită de consum depășită.

De asemenea, inspectorii ANPC au descoperit produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri dense de mucegai și semne avansate de deshidratare, improprii consumului uman.

În mai multe unități verificate, pavimentul se afla într-o stare avansată de degradare, cu fisuri, elemente lipsă și acumulări consistente de murdărie, condiții care favorizează contaminarea produselor. Alte nereguli au vizat afișarea unor promoții deja expirate, practică ce poate induce consumatorii în eroare în momentul achiziției.

Inspectorii au mai constatat existența unor produse alimentare și nealimentare cu ambalaje deteriorate, utilizarea echipamentelor și ustensilelor cu grad ridicat de uzură, precum și lipsa afișării prețurilor și a informațiilor obligatorii pentru consumatori.

Un alt aspect semnalat de ANPC a fost lipsa elementelor de identificare și caracterizare pentru produse finite și materii prime, situație care face imposibilă stabilirea trasabilității acestora, încălcând legislația în vigoare.

„Prioritatea noastră este ca fiecare consumator să fie protejat de riscuri pentru sănătate şi de practici comerciale incorecte. În cadrul controalelor desfăşurate în această perioadă, am constatat deficienţe semnificative şi recidive în modul de comercializare şi depozitare a produselor. ANPC va continua să combine acţiunile de consiliere cu măsurile sancţionatorii necesare pentru a asigura respectarea legii şi protecţia consumatorilor”, au declarat reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Reprezentanții instituției precizează că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, cu accent pe siguranța alimentară, corecta informare a consumatorilor și respectarea normelor legale de către operatorii economici.