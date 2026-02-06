Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat, la începutul lunii februarie, o amplă acțiune de control la nivel național, după ce, anterior, operatorii economici fuseseră incluși în mai multe sesiuni de consiliere. Scopul acestora a fost prevenirea abaterilor și alinierea la cerințele legale privind siguranța produselor și informarea corectă a consumatorilor.

„La începutul acestui an, ANPC a demarat multiple acţiuni de consiliere menite să protejeze consumatorii şi să reamintească operatorilor economici obligaţiile legale faţă de consumatori. Ulterior, la data de 05.02.2026, Autoritatea a desfăşurat acţiuni de control la nivel naţional, fiind verificaţi peste 200 de operatori economici, pentru a oferi o imagine obiectivă asupra gradului de conformare şi a situaţiei reale din teren”, au transmis, vineri, reprezentanţii ANPC.

Rezultatele controalelor arată un nivel scăzut de conformare în rândul multor operatori verificați. Comisarii ANPC au aplicat 72 de amenzi contravenționale, valoarea totală a sancțiunilor depășind 1,5 milioane de lei.

Totodată, au fost retrase definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 33.000 de lei, considerate improprii pentru consum sau comercializare.

În cazurile grave, autoritatea a decis și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 18 operatori economici, măsura urmând să fie ridicată doar după remedierea completă a deficiențelor constatate.

Produse expirate și condiții improprii de depozitare

Printre principalele neconformități identificate de inspectorii ANPC se regăsesc abateri care pot pune în pericol sănătatea consumatorilor:

comercializarea produselor de origine animală, precum carne, preparate din carne și brânzeturi, cu termenul de valabilitate depășit;

diferențe între prețurile afișate la raft și cele încasate, considerate practici comerciale înșelătoare;

prezența insectelor în spațiile de depozitare sau comercializare a alimentelor;

produse din carne cu starea termică modificată, semn al întreruperii lanțului de frig;

produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu urme vizibile de mucegai;

nerespectarea temperaturilor de depozitare pentru alimente cu grad ridicat de perisabilitate, precum peștele, fructele de mare și carnea.

Pe lângă neregulile legate direct de produse alimentare, echipele de control au descoperit și alte deficiențe importante, care indică lipsa unor standarde minime de funcționare:

produse nealimentare cu ambalaje deteriorate;

pavimente murdare, cu depuneri grosiere de impurități, reziduuri alimentare și lichide;

agregate frigorifice cu etanșări degradate, componente lipsă și acumulări excesive de gheață;

utilizarea unor ustensile și echipamente uzate, cu rugină și impurități;

deficiențe de informare a consumatorilor, în special în ceea ce privește perioadele promoționale și condițiile de aplicare a reducerilor.

ANPC anunță controale continue

Reprezentanții ANPC subliniază că aceste verificări vor continua și în perioada următoare, iar operatorii economici care ignoră obligațiile legale riscă sancțiuni și mai severe. Autoritatea reamintește că scopul principal al acțiunilor este protejarea sănătății consumatorilor și asigurarea unui comerț corect și transparent.