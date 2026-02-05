Un set complex de măsuri dedicate sprijinirii mediului de afaceri din România este inclus în cel mai nou proiect de redresare fiscală aflat în prezent în negociere la nivelul coaliției de guvernare.

Legea privind instituirea unor măsuri de relansare economică și creșterea investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal-bugetar, stabilește cadrul legal general pentru acordarea de scheme de sprijin financiar și fiscal destinate companiilor.

Potrivit draftului, investitorii care implementează proiecte de investiții strategice în România vor putea beneficia de ajutor de stat fie în baza unor scheme de ajutor de stat standard, fie sub forma unor ajutoare de stat ad-hoc. Aceste ajutoare vor fi personalizate în funcție de nevoile specifice ale fiecărui proiect și de tipurile de sprijin solicitate de investitori.

Poți descărca aici documentul integral.

Documentul de relansare fiscală include o serie de propuneri formulate de PSD, care vizează în principal structura de finanțare a schemelor de ajutor. Astfel, se prevede ca aceste scheme să fie finanțate mixt, prin combinarea creditului fiscal cu granturile nerambursabile.

Aceeași abordare este propusă și în cazul investițiilor de tip greenfield, realizate de la zero, în special în sectoarele economice în care România înregistrează un deficit comercial semnificativ. În aceste domenii, finanțarea investițiilor ar urma să se facă atât prin credit fiscal, cât și prin granturi, pentru a încuraja dezvoltarea capacităților de producție interne.

La capitolul măsuri fiscale, proiectul de lege prevede un rol extins pentru Banca de Investiții și Dezvoltare S.A. (BID). Instituția este autorizată să implementeze scheme de garantare în numele și în contul statului, atât în condiții de piață, cât și în situații care implică măsuri de natura ajutorului de stat, cu respectarea legislației naționale și europene în vigoare.

În plus, BID va putea participa și sau înființa vehicule investiționale și fonduri de investiții care să ofere instrumente de tip participații la capital și alte instrumente financiare. Scopul acestor mecanisme este de a reduce constrângerile de finanțare cu care se confruntă unitățile administrativ-teritoriale, operatorii regionali sau locali de servicii publice, alte entități publice, precum și companiile mari, cu capitalizare medie sau mică și firmele nou-înființate din sectorul privat.

Proiectul introduce o schimbare importantă în domeniul cercetării-dezvoltării, prin acordarea unui credit fiscal rambursabil în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităților de cercetare-dezvoltare. Această măsură este propusă ca alternativă la mecanismul actual, care permite deducerea suplimentară de 50% a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare din baza impozabilă.

Inițiatorii susțin că noul mecanism ar putea avea un impact mai direct asupra fluxului de numerar al companiilor implicate în activități de inovare, în special pentru firmele aflate în faze incipiente de dezvoltare.

Pentru stimularea investițiilor în echipamente productive noi, documentul propune creșterea atractivității facilității de scutire a profitului reinvestit prin introducerea posibilității de amortizare accelerată. Astfel, se prevede că amortizarea accelerată va putea fi utilizată inclusiv pentru activele pentru care s-a aplicat facilitatea de scutire a profitului reinvestit, în cazul investițiilor eligibile realizate în perioada 2026–2027.

Măsura presupune modificarea metodei de amortizare de la cote egale pe durata de utilizare la o amortizare de 50% în primul an, restul valorii fiind amortizat în cote egale pe durata rămasă. Impactul este unul temporar asupra veniturilor bugetare, cu încasări mai reduse în primii ani și mai ridicate spre finalul duratei de viață a activului.

Proiectul prevede extinderea amortizării accelerate și la alte categorii de active și industrii, precum echipamente tehnologice, mijloace de transport, animale și plantații. În acest context, amortizarea accelerată presupune deducerea a 50% din valoarea mijlocului fix în primul an, diferența fiind amortizată liniar pe durata rămasă.

Totodată, este introdus conceptul de amortizare super-accelerată pentru anii 2026–2027, care permite deducerea a 75% din valoarea activului în primul an de amortizare, diferența fiind amortizată liniar ulterior. Inițiatorii consideră că această măsură poate impulsiona investițiile rapide în tehnologii moderne.

Documentul propune și dublarea plafonului pentru valoarea de intrare a mijloacelor fixe, de la 2.500 de lei la 5.000 de lei. Argumentul principal este acela că plafonul actual, stabilit în urmă cu aproximativ 15 ani, nu mai reflectă nivelul actual al prețurilor și valoarea reală a echipamentelor.

Noul plafon a fost calculat prin actualizarea cu indicele prețurilor de consum cumulat de la ultima majorare.

Proiectul include instituirea unor super-deduceri pentru cheltuielile suportate de societățile care se listează la bursă.

Concret, este prevăzută deducerea suplimentară de 50% a cheltuielilor aferente procesului de admitere la tranzacționare, precum și deducerea suplimentară de 50% a cheltuielilor de menținere la tranzacționare înregistrate în primul an fiscal ulterior listării.

Autorii proiectului propun permanentizarea termenului de plată a impozitului pe profit la data de 25 iunie, respectiv la șase luni de la închiderea anului fiscal modificat, începând cu anul 2026.

Totodată, se propune ca facilitatea privind profitul reinvestit să devină o scutire efectivă, și nu o amânare, cu obligația menținerii sumelor în alte rezerve timp de cinci ani și corelarea cu obligația de deținere a mijloacelor fixe. Ulterior, 50% din sume pot fi eliberate din rezerve, inclusiv pentru investițiile realizate anterior intrării în vigoare a noilor reguli.

Pentru microîntreprinderi, proiectul prevede majorarea termenului de angajare inițială a unui salariat de la 30 la 90 de zile pentru firmele nou-înființate. În cazul încetării singurului contract de muncă, termenul de reangajare rămâne de 30 de zile.

De asemenea, plafonul de 100.000 de euro va fi calculat pe baza cifrei de afaceri definite conform reglementărilor contabile. Proiectul introduce și posibilitatea revenirii la regimul de microîntreprindere la începutul unui an calendaristic, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, chiar și după aplicarea anterioară a impozitului pe profit. Este permisă și suspendarea multiplă a unui contract individual de muncă din motive medicale, fără depășirea cumulată a 30 de zile.

Documentul propune acordarea unei bonificații de 3% pentru persoanele juridice care datorează impozit pe profit sau impozit pe venitul microîntreprinderilor și care își achită integral obligațiile fiscale și declarative. O bonificație similară este prevăzută și pentru persoanele fizice care datorează impozit pe venit pe baza declarației unice.

În domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale, se propune alinierea regimului fiscal pentru fondurile de pensii pilon IV, includerea contribuțiilor în plafonul deductibil și majorarea acestuia la un nivel stabilit împreună cu ASF, precum și stimularea investițiilor pe piața de capital și a educației financiare.

La capitolul TVA, proiectul prevede majorarea plafonului cifrei de afaceri pentru aplicarea regimului TVA la încasare de la 4,5 milioane lei la 5 milioane lei în 2026 și la 5,5 milioane lei începând cu 2027. Măsura este destinată în special operatorilor economici care livrează bunuri sau servicii către instituții publice sau entități finanțate din fonduri publice, unde termenele de plată sunt adesea întârziate.

Proiectul legislativ include șapte direcții principale pentru schemele de ajutor de stat, menite să stimuleze investițiile, cercetarea și dezvoltarea, exporturile și consolidarea competitivității companiilor românești. Fiecare direcție are administrator desemnat, obiective clare, criterii de eligibilitate și bugete multianuale.

Stimularea investițiilor strategice în economie

Administrator: Ministerul Finanțelor

Obiectiv: Crearea unui cadru competitiv pentru atragerea investițiilor strategice majore, cu impact semnificativ asupra economiei.

Investiții vizate:

Proiecte cu valoare minimă de 1 miliard lei

Proiecte cu efect multiplicator: producție, export, substituire importuri, inovare, dezvoltare regională

Beneficiari: Companii sau investitori cu investiții majore pe teritoriul României, eligibili pe criterii economice și de impact.

Finanțare:

Scheme standard de ajutor de stat sau ajutoare de stat ad-hoc

Instrumente de sprijin: granturi, sprijin nerambursabil, credit fiscal, garanții de stat, aport de capital, simplificarea concesionării terenurilor publice

Criterii de eligibilitate:

Întreprinderi nou-înființate cu capital social minim 25 milioane lei

Întreprinderi în activitate: cifră de afaceri medie anuală ≥50 milioane lei și valoarea totală a activelor corporale și necorporale ≥50 milioane lei

Efecte preconizate: Impact semnificativ asupra economiei naționale, promovarea inovației, tehnologie avansată și diminuarea deficitului balanței comerciale.

Stimularea investițiilor în sectoare cu deficit comercial

Administrator: Ministerul Finanțelor

Beneficiari: Întreprinderile care fac investiții în sectoare din industria prelucrătoare cu deficit comercial semnificativ, structurate în 5 grupe conform anexei proiectului.

Buget total: 1,05 miliarde euro (buget mediu anual 150 milioane euro)

Tip ajutor de stat: grant

Valabilitate: 2026–2032 (emitere acorduri), 2026–2036 (plată)

Cheltuieli eligibile: costuri fără TVA pentru achiziții și realizări de active corporale și necorporale, construcții și echipamente

Criterii cumulative pentru investiții: investiții inițiale, valoare ≥50 milioane lei fără TVA, eficiență economică demonstrată, menținerea investiției ≥5 ani

Depunere aplicații: sesiuni de 30 zile lucrătoare, cu punctaj pe baza valorii investiției, locație, deficit comercial al sectorului și grad de automatizare.

Valorificarea resurselor minerale și producția „zero net”

Administrator: Ministerul Finanțelor

Bază legală: Regulamente UE 2024/1252, 651/2014 și Cadrul Comisiei Europene privind sprijinul pentru Pactul unei industrii curate

Valabilitate: 2026–2032 (emitere acorduri), 2027–2036 (plată ajutor)

Beneficiari: Întreprinderile care realizează investiții în procesarea resurselor minerale strategice și critice sau în produse finite bazate pe tehnologie „zero net”

Buget maxim: 1,05 miliarde euro, mediu anual 150 milioane euro

Tip ajutor: credit fiscal + garanție de stat (50% din intensitatea regională acordată de BID)

Cheltuieli eligibile: active corporale și necorporale, construcții, echipamente

Criterii cumulative pentru investiții: investiții inițiale sau extinderi/diversificări, valoare ≥75 milioane lei, eficiență economică demonstrată, menținerea investiției ≥5 ani, respectarea indicatorilor cantitativi și calitativi.

Criterii cumulative pentru beneficiari: companii sănătoase, fără datorii restante la bugetul de stat sau local, plan de afaceri viabil.

Cercetare și dezvoltare pentru înaltă tehnologie – TechUpi

Furnizor: Ministerul Finanțelor prin BID

Obiectiv: Crearea de tehnologii noi cu impact sistemic, generând valoare adăugată mare și tehnologii mature

Bază legală: Regulamentul UE 651/2014 – ajutor de stat pentru cercetare și inovare

Beneficiari: Companii care investesc în R&D în sectoare de tehnologie avansată

Buget total (7 ani): 1,05 miliarde euro, mediu anual 150 milioane euro

Tip ajutor: grant

Valoarea proiectelor: 5–50 milioane lei (aprox. 1–10 milioane euro)

Perioada valabilitate: 2026–2032

Domenii vizate: AI, microelectronica, biotehnologie și sănătate de precizie, energie verde, producție avansată, robotica, tehnologie spațială, nanotehnologii, consolidarea capacităților industriale de apărare.

Consolidarea capacităților industriale de apărare

Administrator: Ministerul Finanțelor / MIPE prin AM POCIDIF

Bază legală: Decizia CE C(2022) 9445 – programul „Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare”

Buget: 200 milioane euro din FEDR, prioritatea 5 POCIDIF

Perioada contractare: 2026–2028

Investiții minime: 10 milioane lei în active corporale și necorporale cu utilitate duală (civil și militar)

Efecte așteptate: Creșterea capacității industriale naționale și a producției de echipamente dual-use.

Facilitarea obținerii de finanțare pentru investiții productive

Furnizor: Ministerul Finanțelor și BID

Beneficiari: Întreprinderi care desfășoară activitate economică în România și realizează investiții productive

Buget mediu anual: 100 milioane euro/an

Perioada contractare: 2027–2032

Tip ajutor: instrument financiar – împrumut garantat până la 50%, cu dobândă subvenționată

Forma: împrumut pe 10 ani, garantat de BID, cu subvenționarea dobânzii pe 5 ani

Cheltuieli eligibile: costuri fără TVA pentru active corporale și necorporale, construcții și echipamente

Condiții: investiție inițială între 7 și 50 milioane lei, domenii strategice sau zone mai puțin dezvoltate, fără probleme juridice sau financiare

Efecte preconizate: Atragerea de fonduri de la bănci comerciale cu garanția BID și subvenția dobânzii pentru investiții eligibile.

Susținerea exporturilor și internaționalizarea investițiilor românești

Furnizor: Ministerul Finanțelor și EXIM Bank

Obiective:

Facilitarea accesului la finanțare pentru export

Creșterea competitivității exportatorilor

Acoperirea riscurilor pentru exportatori și investitori români în piețele-țintă

Implementare: Schema de asigurare a exportului în Europa Centrală, Sud-Est și bazinul Mării Negre, valoare 35 milioane euro (2025–2027), în baza EU Export Credit Pilot Facility

Produse existente:

Asigurarea creditului furnizor pre- și post-livrare

Factoring pentru IMM și Small Mid-Caps

Asigurarea creditului cumpărător pe termen scurt și lung

Asigurarea garanțiilor bancare împotriva riscurilor de executare nejustificată

Asigurarea investițiilor românești împotriva riscurilor politice

Produse noi propuse: