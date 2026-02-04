Radu Georgescu avertizează asupra unei scăderi accentuate a pieței imobiliare
Expertul contabil Radu Georgescu susține că datele recente confirmă intrarea pieței imobiliare din România într-o fază de corecție severă.
Acesta a arătat că vânzările de locuințe din luna ianuarie 2026 s-au prăbușit cu 25% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, marcând a patra lună consecutivă de scăderi semnificative.
În opinia sa, aceste evoluții indică spargerea bulei imobiliare, într-un context similar cu cel din perioada crizei financiare din 2008–2011.
Radu Georgescu a menționat pe Facebook că a analizat datele oficiale privind tranzacțiile imobiliare, inclusiv pe fiecare județ, și a subliniat că acestea contrazic discursul optimist promovat de o parte a pieței.
El a criticat declarațiile unor agenți imobiliari care au prezentat luna ianuarie 2026 drept cea mai bună din ultimii 15 ani, apreciind că astfel de afirmații ignoră realitatea statistică.
Paralele cu criza din 2008–2009
Expertul contabil a făcut o paralelă directă cu perioada declanșării crizei economice din România, când, în ciuda mesajelor publice optimiste, piața imobiliară a intrat într-un declin abrupt.
În 2009 prețurile locuințelor au scăzut cu peste 50%, iar multe apartamente achiziționate la valori foarte ridicate au ajuns ulterior la licitații bancare, fără a exista cumpărători dispuși să plătească nici măcar o treime din prețul inițial, a reamintit Radu Georgescu.
Georgescu a concluzionat că evaluările din trecut au fost profund supraestimate și a avertizat că anul 2026 ar putea fi unul extrem de dificil pentru piața imobiliară, în special pentru cei care se bazează pe credite ipotecare într-un context economic incert.
Postarea completă despre bula imobiliară din România
„Am avut dreptate
Se sparge bula imobiliara !
Azi s-au publicat vanzarile de locuinte din Romania pe luna ianuarie
Vanzarile de locuinte din Romania s-au prabusit cu 25% comparat cu ianuarie 2025 !!
Este a patru luna consecutiva cu scaderi masive de vanzari
Vezi aici fisierul facut de mine cu sumele pe fiecare judet
https://www.cfoapp.ro/…/res…/Ianuarie-vanzari-2026.xlsx/
Se repeta istoria din 2008 -2011
Saptamana asta am vazut la TV un agent imobiliar care spunea ca in ianuarie 2026 a fost cea mai buna luna cu vanzari de locuinte din ultimii 15 ani!!!
Poftim???
Ce-i asta???
Acestia spera ca mai gasesc cativa fraieri care sa alerge la banca si sa-si faca credit ipotecar
Si ca nu stie nimeni sa se uite pe datele oficiale cu vanzari de apartamente
Ghinion pentru agentii imobiliari
Sunt oameni care stiu sa se uite pe datele oficiale : )
In trim 4 2008, cand a inceput criza economica din Romania, agentii imobiliari spuneau aceleasi lucruri
Ca piata imobiliara duduie
Ca se vand apartamentele ca painea calda
Da. Sigur
In 2009 preturile la locuinte au scazut cu peste 50%
In 2009 lucram in banca
Banca facea licitatii de vanzare pentru apartamente care costasera peste 100.000 euro
Aceste apartamente erau luate de la oamenii care nu mai puteau sa plateasca ratele la banca
La licitatii nu dadea nimeni nici macar 30.000 euro pe aceste apartamente
Pentru ca acele apartamente nu au valorat niciodata 100.000 euro
O sa fie un an epic pentru piata imobiliara”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.
