Expertul contabil Radu Georgescu susține că datele recente confirmă intrarea pieței imobiliare din România într-o fază de corecție severă.

Acesta a arătat că vânzările de locuințe din luna ianuarie 2026 s-au prăbușit cu 25% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, marcând a patra lună consecutivă de scăderi semnificative.

În opinia sa, aceste evoluții indică spargerea bulei imobiliare, într-un context similar cu cel din perioada crizei financiare din 2008–2011.

Radu Georgescu a menționat pe Facebook că a analizat datele oficiale privind tranzacțiile imobiliare, inclusiv pe fiecare județ, și a subliniat că acestea contrazic discursul optimist promovat de o parte a pieței.

El a criticat declarațiile unor agenți imobiliari care au prezentat luna ianuarie 2026 drept cea mai bună din ultimii 15 ani, apreciind că astfel de afirmații ignoră realitatea statistică.

Expertul contabil a făcut o paralelă directă cu perioada declanșării crizei economice din România, când, în ciuda mesajelor publice optimiste, piața imobiliară a intrat într-un declin abrupt.

În 2009 prețurile locuințelor au scăzut cu peste 50%, iar multe apartamente achiziționate la valori foarte ridicate au ajuns ulterior la licitații bancare, fără a exista cumpărători dispuși să plătească nici măcar o treime din prețul inițial, a reamintit Radu Georgescu.

Georgescu a concluzionat că evaluările din trecut au fost profund supraestimate și a avertizat că anul 2026 ar putea fi unul extrem de dificil pentru piața imobiliară, în special pentru cei care se bazează pe credite ipotecare într-un context economic incert.