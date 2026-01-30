Prețul aurului a trecut pentru prima dată de 5.000 de dolari pe uncie duminică seara. Mulți investitori au ales aurul pentru că îl văd ca pe un loc sigur în perioade nesigure. Aceștia sunt îngrijorați că președintele SUA, Donald Trump, ar putea strica relațiile cu aliați importanți, precum țările din Europa și Canada.

Pe fondul creșterii continue a prețului aurului, economistul american Peter Schiff a spus, la „The Claman Countdown”, că investitorii nu ar trebui să vadă această creștere doar ca pe o protecție, ci ca pe un semnal clar de pericol. El a explicat că inflația se accelerează, dolarul american își pierde încrederea la nivel mondial și se apropie o criză economică mare.

Schiff a avertizat că aurul și argintul arată că o criză gravă ar putea apărea spre finalul acestui an sau anul viitor și că lumea se îndreaptă spre o criză a dolarului și a datoriilor statelor. De asemenea, el a spus că băncile centrale cumpără aur ca să-și protejeze monedele și renunță la dolari și la titluri de stat americane. În opinia lui, următoarea criză economică ar putea fi chiar mai gravă decât cea din 2008.

Pe de altă parte, analista politică Carrie Sheffield a declarat că unii comentatori fac predicții alarmiste doar pentru a apărea la televizor, iar aceste previziuni nu se adeveresc de multe ori. Ea a susținut că guvernul federal este principalul motiv pentru care aurul a ajuns la un preț record, deoarece dolarul american se află la un nivel foarte scăzut. Sheffield a mai zis că inflația a fost mult mai mică în perioadele conduse de Trump decât în timpul Administrației Biden. Ea a citat date oficiale din SUA care arată că economia a crescut mai puternic și că prețurile au fost mai stabile în 2025. Potrivit ei, inflația medie în al doilea mandat al lui Trump a fost de 2,7%, față de 5% în perioada Biden și 1,9% în primul mandat Trump. Tot ea a menționat că economia SUA a crescut semnificativ în a doua jumătate a anului 2025, iar estimările arată o creștere și mai mare spre finalul anului.

Gazda emisiunii, Liz Claman, a intervenit spunând că, în general, datele economice arată bine. Ea a explicat că, deși încrederea consumatorilor se schimbă de la o lună la alta, veniturile oamenilor sunt stabile și productivitatea începe să crească.

Schiff nu a fost de acord cu această evaluare și a spus că datele prezentate nu sunt corecte și vor fi modificate. El a susținut că cifrele sunt influențate de inflație și că aceasta va deveni mult mai periculoasă în următorii ani decât a fost în perioada Administrației Biden. În opinia lui, aurul și argintul transmit clar acest avertisment.

„Aurul și argintul ne avertizează despre o criză mai gravă care va lovi fie la sfârșitul acestui an, fie poate anul viitor. Ne îndreptăm spre o criză a dolarului american și o criză a datoriei suverane. Băncile centrale cumpără aur pentru a-și susține monedele. Se descotorosesc de dolari. Se descotorosesc de titluri de stat. Ne îndreptăm din nou către o criză economică care va face ca criza financiară din 2008 să pară o joacă de copii. În al doilea mandat al președintelui Trump, datele Biroului de Statistică arată că inflația a fost în medie de 2,7%. Comparativ, în perioada administrației Biden a fost de 5%, iar în primul mandat al lui Trump a fost de doar 1,9%. Datorită politicilor fiscale, de reglementare și energetice, economia SUA a crescut cu 4,4% în trimestrul al treilea din 2025, iar Rezerva Federală din Atlanta estimează o creștere de 5,4% în trimestrul al patrulea. Avem cifre destul de solide. E adevărat că încrederea consumatorilor fluctuează de la o lună la alta, dar veniturile oamenilor sunt stabile. Începem să vedem creșteri reale ale productivității. Din păcate, aceste cifre nu sunt corecte. Sunt distorsionate și vor fi revizuite. O mare parte din ele este influențată de inflație. Inflația va fi mult mai periculoasă în următorii ani decât a fost în timpul administrației Biden. Asta ne spun aurul și argintul. Sunt un avertisment”, a declarat Schiff, marți după-amiază.

El a comparat situația actuală cu perioada de dinaintea crizei financiare din 2008. Schiff a explicat că, la fel ca în 2007, când a explodat piața creditelor riscante, el și-a dat seama din timp că urma o criză mult mai mare. Atunci, a spus el, oamenii din sistemul financiar, inclusiv Rezerva Federală și Ben Bernanke, susțineau că problema este una limitată și nu au înțeles ce se întâmpla cu adevărat.

Economistul a mai afirmat că economia Statelor Unite depinde foarte mult de restul lumii. El a explicat că alte țări produc bunurile pe care americanii nu le mai fabrică și împrumută bani Americii, pentru că aceasta nu economisește suficient. În opinia lui, Donald Trump vede situația invers față de realitate. Schiff a spus că economia mondială nu funcționează datorită Americii, ci că economia americană funcționează datorită lumii.

El a adăugat că economia SUA se bazează pe consum și pe datorii, sprijinite de faptul că dolarul este moneda de rezervă globală. Potrivit lui, acest sprijin începe să dispară, iar lumea se retrage treptat. Schiff a susținut că dolarul se va prăbuși și va fi înlocuit de aur. Tot el a spus că nu există o limită maximă pentru prețul aurului, deoarece nu există o limită minimă pentru valoarea dolarului.

Schiff a mai afirmat că diferența principală dintre criza care urmează și cea din 2008 este faptul că noua criză va lovi în special Statele Unite și nu va fi transferată către restul lumii. Deși va fi o criză financiară globală, el a spus că impactul cel mai mare se va simți în America, iar alte țări ar putea chiar să aibă de câștigat.

„Exact ca în 2007, când a explodat piața creditelor subprime – un lucru pe care îl prevăzusem cu ani înainte – am știut că urmează o criză mult mai mare. Dar comunitatea financiară, Rezerva Federală și Ben Bernanke spuneau atunci că problema este izolată. Nu au înțeles ce se întâmplă. Noi depindem de lume. Ei ne furnizează bunurile pe care nu le producem și ne împrumută banii pe care nu îi economisim. Trump vede lucrurile invers. Economia mondială nu funcționează datorită Americii, ci economia Americii funcționează datorită lumii. Avem o economie bazată pe consum și pe credit, construită pe statutul dolarului ca monedă de rezervă globală. Iar lumea începe să retragă acest sprijin. Dolarul se va prăbuși și va fi înlocuit de aur. Diferența majoră dintre criza care urmează și cea din 2008 este că aceasta va fi concentrată în America. Nu va fi exportată în restul lumii. Va fi o criză financiară globală, dar una care va lovi în primul rând Statele Unite. Restul lumii va avea chiar de câștigat”, a punctat Schiff.

Sheffield a respins aceste afirmații și a spus că, în ciuda problemelor internaționale din țări precum Venezuela, Rusia și Iran, situația internă a Statelor Unite rămâne stabilă sub Administrația Trump. Ea a susținut că, pe plan intern, SUA se află într-o poziție puternică și în continuă creștere.

„La nivel intern, Statele Unite se află într-o poziție puternică și în creștere”, a spus Sheffield.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a transmis un mesaj similar, afirmând că există motive de optimism, datorită investițiilor străine și cererii foarte mari pentru titlurile de stat americane.