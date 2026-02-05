Guvernul pregătește instituirea unor noi scheme de ajutor de stat, menite să susțină atât investițiile strategice de mare anvergură, cât și proiectele de dimensiuni mai mici, derulate de IMM-uri sau de românii din diaspora. Măsurile au fost prezentate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în contextul lansării proiectului de relansare economică.

Una dintre principalele noutăți este crearea unei scheme de ajutor de stat dedicate proiectelor strategice, cu valori foarte mari. Pragul de intrare este stabilit la investiții de minimum 1 miliard de lei, echivalentul a aproximativ 200 de milioane de euro.

Potrivit Ministerului Finanțelor, România nu a dispus până acum de un astfel de instrument, ceea ce a afectat capacitatea statului de a concura cu alte țări din regiune pentru atragerea marilor investitori, în special în momentele decisive ale negocierilor.

Schema va fi deschisă atât investițiilor românești, cât și celor străine, iar companiile eligibile vor trebui să îndeplinească criterii financiare clare, precum un capital social minim de 25 de milioane de lei și active totale de cel puțin 50 de milioane de lei. Criteriile finale vor fi notificate Comisiei Europene și stabilite prin hotărâri de Guvern.

Ministerul Finanțelor intenționează să regândească și schema de sprijin pentru industrie, astfel încât selecția proiectelor să reflecte mai bine nevoile economiei. Subgrupele de produse unde România înregistrează deficite pe balanța comercială vor primi punctaje suplimentare, pentru ca resursele publice să fie direcționate către sectoarele unde este necesară recuperarea acestor dezechilibre.

Un alt instrument aflat în pregătire vizează valorificarea resurselor minerale critice, domeniu considerat strategic la nivel european. Sprijinul va acoperi atât exploatarea și procesarea resurselor, cât și dezvoltarea unor tehnologii noi asociate acestui sector.

În paralel, Guvernul pregătește o schemă distinctă pentru noile tehnologii, care va include domenii precum inteligența artificială, semiconductorii și robotica. Accentul va fi pus pe sprijinirea companiilor aflate în faza de tranziție de la acceleratoare către piață, cu potențial de scalare rapidă.

Pentru industria de apărare, autoritățile recunosc că a lipsit până acum un mecanism de finanțare local. În acest context, Ministerul Finanțelor a negociat, împreună cu Ministerul Fondurilor, alocarea a 200 de milioane de euro pentru acest sector.

Fondurile vor permite companiilor românești din industria de apărare, inclusiv celor implicate în joint venture-uri sau în formule simplificate de asociere, să aplice pentru finanțare europeană.

Pe lângă proiectele mari, Guvernul va lansa un instrument dedicat IMM-urilor, destinat proiectelor de talie mică, cu valori cuprinse între 7 și 50 de milioane de euro.

O noutate importantă o reprezintă introducerea unui plafon special pentru românii din diaspora care doresc să investească în România. O parte din bugetul de 100 de milioane de euro alocat acestor scheme va fi direcționată către proiecte inițiate de românii din afara țării.