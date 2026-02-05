Ministrul Finanțelor a transmis că anul 2026 ar trebui să marcheze o schimbare de fond în modul în care România își construiește dezvoltarea economică, prin renunțarea la modelul centrat pe consum și orientarea către investiții consistente și activități cu valoare adăugată ridicată.

Potrivit acestuia, o astfel de tranziție este necesară pentru a oferi economiei o direcție strategică pe termen lung, bazată pe predictibilitate și responsabilitate, capabilă să susțină investițiile, competitivitatea și crearea de locuri de muncă stabile.

Alexandru Nazare a subliniat că această abordare presupune trecerea la politici economice solide, construite pe rezultate concrete, și nu pe măsuri conjuncturale, astfel încât creșterea economică să fie una echilibrată și sustenabilă, mesaj pe care l-a transmis public într-o postare pe rețelele sociale.

„2026 trebuie să fie anul în care schimbăm paradigma dezvoltării României şi mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive şi valoare adăugată – acesta este mesajul central transmis în toate discuţiile tehnice recente. De ce facem acest lucru?

Pentru că România are nevoie de o direcţie strategică pe termen lung, de un cadru predictibil şi responsabil care să stimuleze investiţiile, competitivitatea şi crearea de locuri de muncă durabile. Trecem astfel la politici economice solide, fundamentate pe rezultate concrete, nu pe măsuri conjuncturale – astfel încât creşterea economică să fie una sănătoasă şi echilibrată”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Nazare a anunțat că Ministerul Finanțelor a derulat o serie de consultări cu reprezentanții mediului de business, în contextul pregătirii programului de relansare economică. Oficialul subliniază că măsurile avute în vedere trebuie să răspundă direct nevoilor reale ale economiei.

„În pregătirea publicării programului de măsuri de relansare economică, am derulat recent o serie consistentă de întâlniri şi discuţii cu partenerii de dialog din mediul de business. Este esenţial ca un pachet sustenabil de măsuri pentru accelerarea economiei să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat. De aceea le mulţumesc tuturor reprezentanţilor Concordia, Romanian Business Leaders (RBL), AmCham Romania şi Foreign Investors Council (FIC) şi tuturor celorlalte asociaţii patronale care au transmis propuneri şi feedback consistent – toate acestea susţin racordarea soluţiilor de sprijin ale statului la nevoile reale ale economiei”, a mai precizat ministrul.

Pachetul de relansare economică urmează să fie prezentat joi, într-o primă lectură, în ședința de Guvern, iar vineri va fi discutat cu partenerii sociali din cadrul Consiliului Tripartit. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă.

Potrivit prim-ministrului, pachetul include „soluţii de credite fiscale pentru companii, măsuri de amortizare accelerată pentru achiziţia de utilaje, de exemplu, scheme de sprijin pentru investiţiile mari, pentru zonele în care există deficite comerciale, pentru zonele în care pot fi stimulate exporturile, precum şi scheme de garanţii, de exemplu, prin Banca de Investiţii şi Dezvoltare”.

Guvernul mizează astfel pe un set de instrumente menite să susțină investițiile productive și să reducă dezechilibrele structurale din economie, într-un context marcat de presiuni bugetare și nevoia de creștere sustenabilă.