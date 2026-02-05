Radu Georgescu subliniază importanța educației economice și a înțelegerii psihologiei maselor ca fundament al stabilității financiare personale. El afirmă că le-a recomandat copiilor săi să urmeze o facultate economică și să studieze comportamentul colectiv al oamenilor, considerând că aceste două domenii oferă un avantaj major în viață: reduc riscul problemelor financiare și al stresului legat de pierderea locului de muncă sau a veniturilor.

Pentru a-și susține punctul de vedere, Radu Georgescu oferă un exemplu concret din piețele financiare. Vineri, 30 ianuarie, aurul și argintul au înregistrat scăderi semnificative. În aceeași zi, el a explicat public de ce considera că acel moment reprezintă o oportunitate bună de cumpărare și a decis să investească în aceste active. Motivația sa a fost simplă: fundamentele economice ale aurului și argintului nu se modificaseră, iar scăderea era determinată mai degrabă de reacțiile emoționale ale pieței. În doar patru zile, atât aurul, cât și argintul au crescut cu aproximativ 15%.

Radu Georgescu atrage atenția că piețele financiare sunt dominate de două emoții puternice: lăcomia și frica. Atunci când este vorba despre bani, impactul acestor emoții este amplificat considerabil.

Warren Buffett spune: „Fii temător când alții sunt lacomi și lacom când alții sunt temători", notează acesta pe pagina sa de Facebook.

Referindu-se la Bursa de la București, Radu Georgescu afirmă că aceasta se află în prezent într-o zonă accentuată de lăcomie. El susține că piața bursieră din România s-a decuplat de economia reală, într-un context în care consumul este în scădere, inflația este cea mai ridicată din Europa, iar economia se află, cel mai probabil, deja într-o recesiune severă, chiar dacă aceasta nu a fost anunțată oficial.

În mod paradoxal, în ciuda acestor probleme economice, Bursa de la București a crescut cu aproximativ 50% în anul 2025. Totodată, evoluția pieței s-a îndepărtat de indicatorii clasici de performanță economică. Radu Georgescu amintește importanța indicatorului P/E (Price to Earnings), care arată în câți ani un investitor își poate recupera banii investiți într-o companie. El avertizează că pe Bursa de la București există companii cu valori P/E mai mari decât cele ale unor firme similare din aceeași industrie listate pe bursele din Statele Unite.

În perioada următoare urmează să fie publicate rezultatele financiare pentru luna decembrie 2025, iar Radu Georgescu estimează că, pentru unele companii, indicatorul P/E ar putea crește accelerat. În acest context, el oferă un sfat clar investitorilor: cei care dețin acțiuni la Bursa de la București ar trebui să verifice cu atenție indicatorul P/E al portofoliului lor.

În concluzie, Radu Georgescu avertizează că există un risc ridicat ca, într-un interval relativ scurt, Bursa de la București să treacă brusc de la o stare de lăcomie la una de frică, cu posibile corecții importante ale pieței.