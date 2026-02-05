Plata pentru apa de ploaie este de fapt o taxă pentru serviciul de preluare a apei pluviale care este colectată și transportată prin rețelele publice de canalizare.

Pe suprafețe naturale, apa se infiltrează în sol, dar în mediul urban – pe acoperișuri, trotuare, parcări și drumuri asfaltate – ea este dirijată prin burlane și guri de scurgere către sistemul de canalizare. Acolo, această apă trebuie gestionată, transportată și uneori epurată, procese care implică cheltuieli operaționale semnificative.

Calculul taxei se bazează pe suprafața proprietății care contribuie cu scurgeri în rețea. Sistemul de taxare se aplică tuturor celor racordați la canalizare, însă percepția este diferită.

La bloc, costul este „ascuns” în factura comună, fiind calculat în funcție de amprenta la sol a clădirii și a teraselor betonate.

În schimb, la case, taxa este adesea un motiv de nemulțumire. Operatorul pornește de la premisa că orice picătură căzută pe acoperiș sau în curtea pavată este descărcată în rețeaua publică. Atât timp cât există racordul la canalizare, taxa este considerată justificată de autorități pentru a acoperi costurile de evacuare.

Cantitatea se estimează folosind coeficienți standardizați: 0,2 m³/mp/an pentru gospodării, 0,3 m³/mp/an pentru domeniul public și 0,5 m³/mp/an pentru agenții economici.

După colectare, apa pluvială urmează un drum complex și energetic costisitor: este transportată prin rețea, pompată prin stații intermediare, dirijată către colectoare principale și, în final, tratată într-o stație de epurare.

Întregul lanț, mai ales pompele care funcționează non-stop în timpul ploilor, consumă cantități mari de energie electrică. În plus, la ploi torențiale, rețelele pot fi suprasolicitate și blocate de deșeuri antrenate de pe străzi, ceea ce necesită intervenții de întreținere și curățare suplimentare.

Autoritățile justifică necesitatea taxei prin caracterul de serviciu public esențial al gestionării apelor pluviale. Acest sistem protejează așezările umane împotriva inundațiilor și poluării, iar operarea lui – de la captare și transport până la tratare și descărcare controlată – implică investiții și costuri recurente.

Prin urmare, taxa nu este o contribuție pentru „ploaie”, ci o participare la costurile reale ale infrastructurii care prelucrează efectele ei în spațiul urban.