Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat marți că nu există riscul unor noi creșteri de taxe sau impozite nici în acest an, nici în 2026.

Oficialul UDMR a explicat, într-o intervenție la Antena 3, că după măsurile de austeritate adoptate în 2025, niciun partid din Coaliția de guvernare nu își mai asumă în prezent alte majorări fiscale.

„Nu există niciun risc să crească nicio taxă mai mult. Eu cred că niciun partid din Coaliție astăzi nu își asumă vreo altă creștere de taxe și impozite în România. Cred că acest lucru este foarte evident. Din poziționările pe care le-am văzut, inclusiv în Coaliție s-a terminat cu creșterile anul acesta. Nu vor mai crește nici anul ăsta, nici anul viitor”, a spus clar ministrul Dezvoltării la Antena 3.

Cseke Attila a subliniat că Executivul condus de Ilie Bolojan mai are însă de recuperat în privința reducerii cheltuielilor statului, domeniu în care Guvernul este restant.

Ministrul a precizat că următoarele măsuri se vor concentra tocmai pe eficientizarea aparatului public și pe controlul cheltuielilor bugetare, nu pe împovărarea suplimentară a contribuabililor.

În acest context, liderii Coaliției discută despre necesitatea unor reforme administrative care să limiteze risipa și să asigure o mai bună utilizare a fondurilor publice.

Cseke Attila a lăsat de înțeles că presiunea bugetară trebuie gestionată prin ajustări interne ale statului, nu prin noi taxe, mai ales într-un climat economic deja dificil pentru populație și mediul de afaceri.

Tot marți, UDMR a solicitat oficial Coaliției de guvernare să revină asupra deciziilor privind majorarea taxelor și impozitelor locale adoptate în acest an.

Într-un comunicat de presă, formațiunea a arătat că nemulțumirea și frustrarea cetățenilor sunt justificate, menționând că reprezentanții partidului au fost în ultimele săptămâni în contact direct cu oamenii, prin proteste, audiențe și discuții publice.

„UDMR inițiază revizuirea impozitelor locale. Furia și dezamăgirea oamenilor sunt justificate. În ultimele săptămâni am profitat de fiecare ocazie pentru a asculta nemulțumirile. Am fost prezenți la proteste, am organizat audiențe și dorim să ajutăm cu toate forțele noastre”, se arată în mesajul public al formațiunii maghiare.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a susținut ulterior, în cadrul unei emisiuni la Digi24, că o eventuală corectare a deciziilor privind taxele locale nu ar trebui interpretată ca un semn de slăbiciune, ci ca unul de maturitate politică.

El a atras atenția că presiunea asupra cetățenilor a crescut semnificativ, în condițiile în care inflația de anul trecut s-a apropiat de 10%, iar majorările de impozite au amplificat povara financiară.

Kelemen Hunor a explicat că UDMR a cerut ca primarii să aibă posibilitatea, până la aprobarea bugetelor locale, să reducă impozitele cu până la 50%, acolo unde legea permite.

Liderul UDMR a arătat că cele mai mari creșteri au vizat taxele pe clădiri și autovehicule, mai ales după eliminarea unor facilități pentru mașinile hibride, apreciind că limita de suportabilitate pentru populație a fost depășită și că un guvern responsabil poate reveni asupra unor decizii care afectează direct oamenii.