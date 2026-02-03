Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat marți seară că în România mai trăiesc doar 366 de veterani de război, iar aceștia ar putea fi scutiți de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Oficialul a transmis mesajul într-o postare pe Facebook, în contextul pachetului de solidaritate propus de Partidul Social Democrat.

Florin Manole a explicat că veteranii au plătit deja cel mai mare preț posibil pentru țară, motiv pentru care statul are datoria morală de a-i proteja și sprijini.

Potrivit ministrului, numărul extrem de redus al veteranilor rămași în viață face ca această măsură să fie una simbolică, dar necesară, cu un impact bugetar limitat și cu o semnificație socială majoră.

„366. Atâția au mai rămas. Și au plătit deja cel mai mare preț posibil pentru această țară”, a scris Florin Manole pe pagina sa de socializare, alături de o imagine pe care scrie că „veteranii vor fi scutiți de la plata CASS”.

PSD a anunțat că, în ședința Consiliului Politic Național desfășurată duminică, a decis să susțină adoptarea în regim de urgență atât a pachetului de relansare economică, cât și a pachetului de solidaritate.

Social-democrații consideră că adoptarea imediată a acestor măsuri este obligatorie și nu poate face obiectul unor negocieri politice.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că măsurile incluse în pachetul de solidaritate trebuie prevăzute explicit în bugetul de stat pentru anul 2026.

Conform PSD, pachetul oferă o protecție minimă persoanelor afectate direct de austeritate, printre care pensionarii cu venituri mici, copiii cu dizabilități, mamele cu copii, veteranii de război și persoanele cu handicap.

Social-democrații mai arată că setul de măsuri are un impact bugetar total estimat la 3,39 miliarde de lei și se adresează unui număr de peste 5 milioane de beneficiari.

Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) este o componentă a sistemului de securitate socială din țara noastră. Această contribuție are ca scop finanțarea sistemului public de sănătate și asigurarea accesului la servicii medicale de calitate pentru toți cetățenii.

CASS în România este obligatorie pentru angajați, pentru persoanele care obțin venituri din activități independente, dar si pentru cei care obtin alte categorii de venituri pe parcursul anului (din chirii, din drepturi de proprietate intelectuala, dobanzi bancare, dividende, castiguri din investitii pe bursa ori alte platforme online, venituri din agricultura ori venituri din alte surse astfel definite de legislatia fiscala).

Prin plata impozitului CASS, se asigură sustenabilitatea sistemului public de sănătate și, implicit, bunăstarea populației.

CASS se calculează ca un procent din venitul lunar (in cazul angajaților) sau anual (in cazul celorlalte categorii de persoane fizice) și se plătește lunar de catre angajatori (în cazul angajaților) sau anual de catre persoanele fizice care obțin venituri din activități independente si alte categorii de venituri.

Această contribuție este calculată pe baza venitului lunar brut din salarii sau a venitului anual declarat autoritatilor fiscale și are un impact direct asupra accesului la servicii medicale din sistemul public de sănătate.

Pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități independente (PFA, PFI, Întreprindere Individuală, Întreprindere Familială), contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) se aplică asupra veniturilor nete realizate în anul fiscal (sau asupra normei anuale de venit, după caz), dar fără a se depăși plafonul maxim anual stabilit la nivelul a 60 de salarii minime brute pe țară.

Astfel, în 2025 plafonul maxim de venit net anual asupra căruia PFA, PFI, titularul unei Întreprinderi Individuale sau membrul unei Întreprinderi Familiale datorează CASS este de 243.000 lei (4.050 lei × 60), adică un nivel maxim al CASS de 24.300 lei/an (10% × 243.000 lei).

Pentru persoanele fizice care obțin alte categorii de venituri pe parcursul anului (din chirii, din drepturi de proprietate intelectuală, dobânzi bancare, dividende, câștiguri din investiții pe bursă ori alte platforme online, venituri din agricultură ori venituri din alte surse astfel definite de legislația fiscală), CASS se aplică în funcție de cele trei plafoane anuale, respectiv:

6 salarii minime brute pe țară (24.300 lei) – dacă venitul net anual cumulat din aceste alte categorii de venituri este între 6 și 12 salarii minime, CASS datorat este de 2.430 lei (10% din 24.300 lei).

12 salarii minime brute pe țară (48.600 lei) – dacă venitul net anual cumulat din aceste alte categorii de venituri este între 12 și 24 salarii minime, CASS datorat este de 4.860 lei (10% din 48.600 lei).

24 salarii minime brute pe țară (97.200 lei) – dacă venitul net anual cumulat din aceste alte categorii de venituri depășește 24 salarii minime, CASS datorat este de 9.720 lei (10% din 97.200 lei).

Persoanele care nu ating plafonul minim anual de venit (6 salarii minime brute pe țară, 24.300 lei/an în 2025), pot opta pentru plata CASS calculat la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară (2.430 lei/an în 2025), cu scopul de a beneficia de servicii medicale în sistemul public de stat.

Opțiunea se realizează prin depunerea Declarației Unice (212) și plata CASS către autoritățile fiscale în două tranșe: 25% la data depunerii Declarației Unice (212) și diferența de 75% până la data de 25 mai anul următor celui de depunere a Declarației Unice (212).