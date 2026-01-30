Tarifele pentru apă şi canalizare stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) au intrat în vigoare la începutul anului 2026 şi oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care costurile sunt distribuite la nivel naţional.

Conform datelor oficiale, tariful mediu naţional aplicat consumatorilor casnici este de 15,81 lei pe metru cub, fără TVA, pentru serviciile cumulate de alimentare cu apă şi canalizare.

Această valoare medie ascunde însă variaţii importante între judeţe şi oraşe, generate de particularităţi locale. În timp ce unele regiuni reuşesc să menţină tarifele mult sub media naţională, altele se confruntă cu costuri semnificativ mai mari pentru aceleaşi servicii de bază. Diferenţele sunt relevante nu doar din punct de vedere statistic, ci şi pentru bugetele gospodăriilor, în special în zonele cu venituri mai reduse.

Datele ANRSC mai arată că, în anumite localităţi, tarifele pentru apă şi canalizare se situează sub pragul de 11 lei pe metru cub, în timp ce în alte zone acestea depăşesc 21 de lei pe metru cub. Această plajă largă de valori indică un grad ridicat de neuniformitate în ceea ce priveşte costurile serviciilor publice esenţiale.

Analiza realizată pe baza ultimei actualizări a ANRSC evidenţiază faptul că sudul ţării şi zona Capitalei concentrează cele mai accesibile tarife pentru populaţie. Tarifele practicate în aceste regiuni sunt semnificativ sub media naţională şi se menţin la niveluri considerate reduse în comparaţie cu restul ţării.

În judeţul Prahova, municipiul Ploieşti înregistrează cel mai mic tarif din clasamentul naţional, de 10,02 lei pe metru cub, fără TVA, serviciile fiind operate de Apa Nova Ploieşti.

Bucureştiul urmează îndeaproape, cu un tarif de 10,43 lei pe metru cub, aplicat de Apa Nova Bucureşti, în timp ce în judeţul Ilfov, localitatea Chiajna are un tarif de 10,48 lei pe metru cub, furnizat de Veolia România.

Topul regiunilor cu cele mai mici tarife arată astfel:

Prahova – Ploieşti: 10,02 lei/m³ (Operator: Apa Nova Ploieşti)

Bucureşti: 10,43 lei/m³ (Operator: Apa Nova Bucureşti)

Ilfov – Chiajna: 10,48 lei/m³ (Operator: Veolia România)

Aceste valori, toate situate sub 11 lei pe metru cub, plasează aceste zone într-o poziţie favorabilă din perspectiva costurilor suportate de consumatori. Locuitorii din aceste regiuni beneficiază de servicii de apă şi canalizare la preţuri considerabil mai mici decât media naţională, ceea ce contribuie la o presiune mai redusă asupra bugetelor familiale.

La polul opus al clasamentului se află judeţe din zona de est şi nord-est a României, unde tarifele pentru apă şi canalizare ating cele mai ridicate niveluri. Potrivit datelor ANRSC, în judeţul Vaslui, tariful ajunge la 21,49 lei pe metru cub, fără TVA, serviciile fiind operate de compania Aquavas.

Judeţul Iaşi se situează imediat sub acest nivel, cu un tarif de 21,17 lei pe metru cub, practicat de operatorul APAVITAL, în timp ce în judeţul Neamţ, municipiul Piatra Neamţ înregistrează un tarif de 20,72 lei pe metru cub, furnizat de Compania judeţeană Apa Serv. Aceste valori sunt cu mult peste media naţională şi aproape duble faţă de cele practicate în zonele cele mai accesibile.

Topul regiunilor cu cele mai mari tarife arată astfel:

Vaslui – 21,49 lei/m³ (Operator: Aquavas)

Iaşi – 21,17 lei/m³ (Operator: APAVITAL)

Neamţ – Piatra Neamţ – 20,72 lei/m³ (Operator: Compania judeţeană Apa Serv)

Disparităţile dintre regiunile cu tarife scăzute şi cele cu tarife ridicate sunt considerate semnificative şi sunt puse de ANRSC pe seama mai multor factori. Printre aceştia se numără costurile diferite ale furnizării apei, influenţate de starea infrastructurii şi de pierderile din reţele, nivelul investiţiilor realizate de operatori, precum şi gradul de modernizare a sistemelor de tratare şi distribuţie a apei.