Noile tarife la apă și canalizare intră în vigoare: unde cresc costurile cu aproape 30%

De la 1 iulie, serviciile de alimentare cu apă și canalizare vor avea tarife mai mari în mai multe zone din țară, ceea ce va duce la creșteri vizibile ale facturilor lunare pentru consumatori. Majorările vizează în special județul Ilfov, unde ajustările ajung aproape de pragul de 30%, dar și alte județe precum Sibiu și Timiș.

În județul Ilfov, serviciile de apă potabilă și canalizare vor înregistra o majorare de aproximativ 28%. Potrivit informațiilor publicate de Apavol, tariful de bază pentru apa potabilă crește cu circa 23%, de la 7,21 lei la 8,87 lei pe metrul cub, fără TVA. Cu TVA de 11% inclus, prețul urcă de la 8 lei la 9,85 lei pe metrul cub.

Pentru serviciile de canalizare-epurare, ajustarea este și mai accentuată. Tariful crește cu 34,04%, de la 5,70 lei la 7,64 lei pe metrul cub, fără TVA. Cu TVA inclus, costul ajunge de la 6,32 lei la 8,48 lei pe metrul cub.

Cumulate, serviciile de apă și canalizare vor ajunge la un cost total de 18,33 lei pe metrul cub, față de 14,32 lei anterior. Diferența reprezintă o majorare de aproximativ 28% pentru consumatori.

„Începând cu data de 1 iulie 2026 se vor ajusta prețurile la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate de S.C. Euro Apavol S.A. pentru întreaga arie de operare, conform condițiilor impuse în strategia pentru accesarea de fonduri europene și realizarea investițiilor prevăzute în „Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a Euro Apavol S.A”, se arată în comunicatul emis de apavol.ro.

Noile tarife au fost aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile de Utilități Publice, prin Decizia nr. 70/18.05.2026, fiind stabilite „în conformitate cu strategia de tarifare inclusă în analiza cost-beneficiu pentru ‘Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a Euro Apavol S.A.’”.

Documentele oficiale precizează că ajustările tarifare nu reprezintă o decizie a autorităților locale sau a operatorului, ci o condiționalitate asociată finanțării proiectelor de infrastructură. Se face referire la respectarea cerințelor impuse la nivel european și la planul de evoluție a tarifelor stabilit pentru perioada 2022–2027.

„Ajustarea tarifară a prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a S.C. EURO APAVOL S.A. nu este o decizie a Autorităților Locale beneficiare sau a S.C. Euro Apavol S.A., ci este o condiționalitate pentru finanțarea proiectului major, asigurând atât respectarea condițiilor impuse de Comisia Europeană pentru derularea „Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a Euro Apavol S.A.’, cât și pentru susținerea finanțării proprii în conformitate cu Planul anual de evoluție al tarifelor pentru perioada 2022-2027, rezultat din analiza cost-beneficiu aferentă proiectului de investiții”.

Pe lângă Ilfov, scumpiri ale serviciilor de apă și canalizare sunt anunțate și în județele Sibiu și Timiș. Ajustările vor fi aplicate progresiv în funcție de operatorii regionali și de planurile de tarifare aprobate pentru investițiile în infrastructura de apă și apă uzată.