Semnal îngrijorător din SUA: inflația de bază atinge maximul istoric

Inflația de bază din Statele Unite a accelerat în luna mai până la 3,4% în ritm anual, cel mai ridicat nivel din octombrie 2023, potrivit indicelui PCE (Personal Consumption Expenditures), indicatorul preferat de Rezerva Federală (Fed) pentru monitorizarea evoluției prețurilor, transmite CNBC.

Excluzând alimentele și energia, indicele a consemnat o creștere lunară de 0,3%, în linie cu estimările Dow Jones. Valoarea anuală a inflației de bază a ajuns astfel la cel mai ridicat nivel din ultimele luni.

Pentru toate componentele, indicele PCE a indicat o inflație de 4,1% în ritm anual, cel mai ridicat nivel din aprilie 2023, potrivit Departamentului Comerțului. Pe bază lunară, avansul a fost de 0,4%, ușor sub estimările pieței.

Fed ia în calcul atât indicatorii generali, cât și pe cei de bază, însă cei din urmă sunt considerați mai relevanți pentru tendințele pe termen lung, în contextul presiunilor recente generate de dinamica prețurilor la energie și efectele acestora în economie.

Contractele futures au rămas în teritoriu pozitiv după publicarea datelor, în timp ce randamentele obligațiunilor de Trezorerie au înregistrat o scădere. Investitorii continuă să anticipeze o posibilă majorare a dobânzii în septembrie, deși probabilitatea este ușor mai redusă.

Energia a fost din nou principalul factor de presiune asupra prețurilor, cu o creștere de 4% pe parcursul lunii. În același timp, costurile locuințelor au urcat cu 0,3%, iar serviciile financiare și asigurările au avansat cu 1,2%.

„Inflația a atins cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani din cauza războiului din Iran și este dureros pentru americanii din clasa de mijloc și cu venituri moderate. Oamenii cheltuiesc mai mult pe benzină, pe lângă asistență medicală și utilități. Noul președinte al Fed, Kevin Warsh, și-a exprimat clar angajamentul de a reduce inflația. Cheia va fi cât de multă alinare va avea loc până în septembrie”, a declarat Heather Long, economist-șef la Navy Federal Credit Union.

De asemenea, cheltuielile de consum au continuat să crească peste așteptări, în pofida presiunilor inflaționiste.

Cheltuielile de consum personal au avansat cu 0,7% în luna analizată, peste prognoze, în timp ce veniturile personale au crescut în același ritm. Rata de economisire a urcat la 3%, semn al unei ajustări prudente a comportamentului financiar al populației.

Mesajele recente ale Rezervei Federale au rămas ferme în privința inflației și a politicii dobânzilor, cu accent pe stabilitatea prețurilor și pe evitarea relaxării premature a condițiilor monetare.

Presiunile inflaționiste sunt evaluate în continuare prin prisma componentelor de ofertă, însă există îngrijorări că majorările de preț s-ar putea extinde și dincolo de energie, inclusiv pe fondul tarifelor comerciale.

Datele privind PIB arată o creștere anualizată de 2,1% în primul trimestru, peste estimările anterioare, în timp ce cererile inițiale de șomaj au coborât la 215.000, indicând o piață a muncii relativ stabilă.