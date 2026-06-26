Tensiuni în Strâmtoarea Hormuz după atacul asupra unui cargou. Petrolul se scumpește

Organizația Maritimă Internațională (OMI) a decis să suspende temporar operațiunea de evacuare a navelor și a echipajelor blocate în Golful Persic, după ce un cargou a fost lovit de un proiectil necunoscut în apropierea coastelor Omanului.

Incidentul s-a produs joi, în Golful Oman, iar potrivit unui oficial american citat de MS Now, Iranul ar fi responsabil pentru atac. Evenimentul a determinat agenția specializată a Națiunilor Unite să își reevalueze măsurile de securitate înainte de continuarea operațiunilor planificate în regiune.

Secretarul general al Organizației Maritime Internaționale, Arsenio Dominguez, a anunțat că planul de evacuare este oprit temporar pentru verificarea garanțiilor de siguranță oferite navelor aflate pe lista de evacuare, precum și tuturor vaselor care navighează în zonă.

Referitor la atac, un oficial american a declarat: „Suntem la curent cu aceste rapoarte și le investigăm. Președintele Trump a fost clar că Iranul nu poate submina fluxul liber de trafic în strâmtoare”.

Inițiativa OMI a fost lansată marți și urmărea să faciliteze ieșirea din Golf a sutelor de nave comerciale și a miilor de navigatori rămași blocați în regiune. Planul prevedea utilizarea unei rute nordice prin apele iraniene sau a unei rute sudice prin apele Omanului, aflate sub supravegherea Statelor Unite.

Reluarea tranzitului prin Strâmtoarea Hormuz a devenit posibilă după ce Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui acord de pace interimar, care prevede suspendarea ostilităților pentru o perioadă de 60 de zile, timp în care continuă negocierile pentru un acord permanent.

Deși traficul maritim și-a revenit parțial, nivelul acestuia rămâne considerabil sub valorile înregistrate înaintea izbucnirii conflictului. Potrivit Lloyd’s List Intelligence, în săptămâna care a urmat armistițiului, 125 de nave au traversat Strâmtoarea Hormuz, reprezentând cel mai ridicat volum săptămânal de tranzit de la începutul războiului, declanșat la sfârșitul lunii februarie.

Miercuri, autoritățile militare iraniene au avertizat navele comerciale să nu utilizeze ruta sudică recomandată de Organizația Maritimă Internațională. Teheranul a transmis că orice nou traseu stabilit fără aprobarea sa este „inacceptabilă și periculoasă”, subliniind intenția de a-și menține controlul asupra uneia dintre cele mai importante căi maritime pentru transportul energiei.

Datele Lloyd’s arată că cel puțin două nave comerciale au fost nevoite să facă întoarceri în U la ieșirea din Golful Persic, după ce Iranul a insistat ca tranzitul să fie efectuat exclusiv pe rutele aprobate de autoritățile sale. Ambele nave navigau pe ruta sudică, aproape de coasta Omanului.

Nava atacată arbora pavilionul statului Singapore și aparține companiei Evergreen, potrivit Lloyd’s. Arsenio Dominguez a precizat că aceasta nu făcea parte din operațiunea de evacuare coordonată de Organizația Maritimă Internațională.

Până în prezent, Evergreen, Ministerul Comerțului și Industriei din Singapore și Ministerul Afacerilor Externe din Singapore nu au oferit un punct de vedere ca răspuns solicitărilor formulate de CNBC.

Prețurile petrolului au înregistrat o creștere de peste 2% după atacul asupra navei comerciale din apropierea Omanului, incident care a readus în atenție riscurile privind siguranța transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice la nivel mondial.

Suspendarea temporară a operațiunii de evacuare decisă de Organizația Maritimă Internațională a venit în contextul reevaluării condițiilor de securitate din zonă. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol tranzita această cale navigabilă dintre Iran și Oman.

Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 1,52 dolari, echivalentul unei creșteri de 2,1%, ajungând la 75,26 dolari pe baril. Petrolul american West Texas Intermediate a avansat cu 1,58 dolari, respectiv 2,3%, până la 71,92 dolari pe baril. Evoluția vine după ce, în ședința precedentă, ambele cotații coborâseră la cele mai reduse niveluri din ultimele luni, pe fondul reluării parțiale a traficului prin Strâmtoarea Hormuz.

Reuters relatează că doi oficiali americani susțin că Iranul ar fi deschis focul asupra navei cargo în timp ce aceasta încerca să traverseze Strâmtoarea Hormuz. La rândul lor, autoritățile iraniene au transmis că nu pot garanta securitatea vaselor care navighează în afara rutelor desemnate.

Analiștii atrag atenția că o nouă perturbare a traficului maritim în această zonă ar putea afecta lanțurile globale de aprovizionare și activitatea producătorilor de petrol din statele Golfului.

Consultanții Rystad Energy estimează că, în lipsa unei normalizări rapide a circulației navelor, producătorii din regiune ar putea fi nevoiți să reducă volumele de producție, ceea ce ar întârzia revenirea completă a fluxurilor de petrol către piețele internaționale.

Tensiunile s-au reflectat și asupra pieței combustibililor din Statele Unite, unde contractele futures pentru benzină au crescut cu aproximativ 5%, iar cele pentru motorină cu aproape 4%, pe fondul îngrijorărilor investitorilor privind posibilitatea unor noi perturbări într-una dintre cele mai importante zone maritime pentru comerțul mondial.