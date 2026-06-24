Criza din Golful Persic lovește economia globală. Costurile cresc, iar companiile sunt tot mai vulnerabile, potrivit Coface

Șocul economic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu continuă să afecteze economia mondială, chiar dacă tensiunile militare dau semne de calmare. Potrivit unei noi analize Coface, perturbările din lanțurile de aprovizionare, creșterea costurilor și presiunile inflaționiste determină o înrăutățire a perspectivelor economice globale. Compania a anunțat opt retrogradări ale ratingurilor de țară și 41 de retrogradări sectoriale la nivel internațional.

Potrivit raportului publicat de Coface, economia mondială va continua să crească în 2026, însă într-un ritm mai lent decât se estima anterior. Specialiștii companiei au revizuit în jos perspectivele economice, prognozând o creștere globală de 2,3% în 2026 și de 2,5% în 2027.

Revizuirea cumulată a estimărilor pentru următorii doi ani este de minus 0,6 puncte procentuale, în contextul efectelor economice generate de conflictul dintre Iran și Statele Unite și al perturbărilor care au afectat una dintre cele mai importante regiuni pentru comerțul mondial.

Deși acordul dintre SUA și Iran a redus intensitatea confruntărilor din Orientul Mijlociu, Coface avertizează că efectele economice deja produse nu vor dispărea rapid.

Analiza evidențiază rolul strategic al Strâmtorii Ormuz pentru aprovizionarea globală cu petrol și produse derivate. Închiderea aproape completă a acestei rute comerciale a provocat întârzieri semnificative și costuri suplimentare pentru companii.

Datele prezentate de Coface arată că doar 145 de nave au tranzitat Strâmtoarea Ormuz în luna mai, comparativ cu peste 3.300 în aceeași perioadă a anului trecut. Această situație a determinat multe companii să își constituie stocuri de siguranță, ceea ce a pus presiune suplimentară asupra lichidităților și marjelor de profit.

În paralel, firmele semnalează termene de livrare mai lungi, costuri logistice mai ridicate și primele semne ale unor posibile penurii în anumite sectoare.

Pe fondul deteriorării condițiilor economice, Coface estimează că numărul insolvențelor la nivel mondial va continua să urce în acest an.

Potrivit raportului, insolvențele corporative sunt așteptate să crească cu aproximativ 6% la nivel global, cele mai afectate state urmând să fie Statele Unite, Franța și Japonia.

Specialiștii atrag atenția că firmele sunt prinse între costuri operaționale mai mari, finanțare mai scumpă și o cerere care începe să încetinească în numeroase regiuni ale lumii.

Impactul economic nu este uniform, iar efectele diferă de la o regiune la alta.

În zona euro, creșterea prețurilor la energie și incertitudinile persistente afectează consumul și investițiile, Coface anticipând o creștere economică de doar 0,7%.

În Statele Unite, inflația a revenit pe o traiectorie ascendentă, urcând de la 2,4% în februarie la 4,2% în mai, ceea ce reduce puterea de cumpărare a gospodăriilor și afectează consumul.

În Asia, situația este mixtă. În timp ce unele industrii continuă să performeze puternic, precum sectorul semiconductorilor din Coreea de Sud, alte domenii se confruntă cu presiuni asupra profitabilității.

În economiile emergente, în special în America Latină, efectele s-au tradus printr-o nouă accelerare a inflației și prin politici monetare mai restrictive. Un exemplu este Brazilia, unde dobânda de referință a ajuns la 14,5%.

Jean-Christophe Caffet, economist-șef Coface, consideră că efectele conflictului vor continua să influențeze economia mondială și în perioada următoare.