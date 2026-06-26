Cât a plătit Regele Charles impozit: cifre record din ultimul an financiar

Regele Charles a făcut public faptul că a achitat impozite în valoare de 12,9 milioane de lire sterline pentru perioada 2024-2025, devenind astfel primul monarh care își divulgă în mod direct obligațiile fiscale. Suma îl plasează pe suveran în rândul primilor 100 de contribuabili din Marea Britanie.

Datele financiare indică și că Prințul de Wales a plătit impozite de 7,76 milioane de lire sterline în aceeași perioadă, conform raportului și conturilor regale anuale. Totodată, se menționează că Regele Charles și Regina Camilla vor continua să locuiască la Clarence House, fără planuri de mutare la Palatul Buckingham.

Publicarea acestor informații vine pe fondul unor rapoarte care arată că nivelul de transparență financiară al Casei Regale este în creștere, iar decizia de a face publice sumele a fost una personală, asumată de Rege și de Prințul William.

În același timp, documentele financiare arată că subvenția suverană, principala sursă de finanțare publică pentru monarhie, urmează să crească la puțin sub 100 de milioane de lire sterline pentru anul 2027-2028.

Pentru perioada 2023-2024, Regele a achitat 11,7 milioane de lire sterline impozite, iar Prințul William 8,34 milioane de lire sterline, conform acelorași surse oficiale. Decizia de a face publice aceste plăți a fost prezentată drept o alegere voluntară a ambilor.

Palatul Buckingham a descris această măsură ca o extindere a transparenței, având scopul de a „încurajarea unei înțelegeri mai largi a responsabilității noastre”.

De la urcarea pe tron a Regelui Charles în 2022 și preluarea titlului de Prinț de Wales de către William, plățile cumulate de impozite ale celor doi au depășit 50 de milioane de lire sterline către HM Revenue and Customs.

Datele publicate nu includ detalii despre modul de calcul al sumelor fiscale, iar monarhul continuă să fie supus celei mai mari cote de impozitare aplicabile, transmite BBC.

Venitul Regelui provine în principal din Ducatul de Lancaster, o moșie creată pentru a asigura o sursă independentă de finanțare pentru cheltuieli oficiale și personale. Portofoliul include terenuri, investiții și proprietăți, generând în 2025-2026 un venit anual de 25,2 milioane de lire sterline.

Pe lângă acesta, veniturile includ investiții personale și economii, dar și sumele obținute din moșiile private Balmoral și Sandringham. Aceste detalii nu sunt însă publicate integral în rapoarte.

Prințul William primește venituri din Ducatul de Cornwall, o proprietate ereditară de aproximativ 130.000 de acri, evaluată la circa un miliard de lire sterline. Aceasta include și terenul de cricket Oval din Londra și finanțează atât activitățile oficiale, cât și viața privată a Prințului de Wales.

„Prințul William plătește impozit pe venit la cea mai mare cotă pentru orice surplus net după ce aceste costuri au fost acoperite. Aceste costuri sunt auditate independent pentru a se asigura că orice deduceri sunt adecvate. Prințul recunoaște interesul pentru aceste aranjamente și importanța unei transparențe adecvate”, a declarat secretarul privat al prințului, Ian Patrick.

Prințul William a anunțat că nu va mai încasa personal chiria anuală de 1,5 milioane de lire sterline generată de fosta închisoare Dartmoor. Suma va fi redirecționată din veniturile Ducatului de Cornwall către proiecte de sprijin pentru comunitatea locală din Princetown.

Clădirea Dartmoor este neutilizată din 2024, după descoperirea unor niveluri ridicate de gaz radon în interiorul acesteia, ceea ce a dus la suspendarea utilizării spațiului.

Raportul financiar mai arată că cea mai costisitoare deplasare externă a fost vizita de trei zile a Prințului William în Arabia Saudită, estimată la puțin peste 130.000 de lire sterline. Aceasta a depășit ușor costurile vizitei de stat de patru zile efectuate de Regele Charles și Regina Camilla în Italia, în aprilie 2025, evaluate la 126.946 de lire sterline.

Călătoria Regelui cu Trenul Regal spre Lancaster a costat 48.460 de lire sterline, iar aproximativ 177 de zboruri cu elicopterul au fost efectuate de Familia Regală, însumând 733.063 de lire sterline.

Subvenția suverană, calculată pe baza unui procent din profiturile Crown Estate, va ajunge la 99,9 milioane de lire sterline anual între 2027 și 2028. Aceasta finanțează cheltuieli de funcționare, inclusiv personal, întreținerea palatelor, recepții oficiale și deplasări.