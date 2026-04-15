În intervenția sa publică, Prințul Harry a subliniat că nu caută vinovați pentru modul în care a fost crescut, insistând asupra ideii că fiecare generație încearcă să îmbunătățească ceea ce a primit. Declarațiile vin în contextul unor discuții mai ample despre relațiile din familia regală britanică și despre experiențele personale ale ducelui.

Referindu-se la relația cu tatăl său, Regele Charles, Harry a reluat o idee exprimată anterior într-un dialog din 2021 cu actorul Dax Shepard, explicând că modelul parental este adesea transmis din generație în generație. El a spus atunci că a fost tratat „așa cum fusese tratat și el”, sugerând existența unui tipar familial.

„Nu există judecată, nu există vină, nu există arătat cu degetul. Realitatea este că, indiferent cum îți crești copiii, este o experiență personală și vei vrea să o îmbunătățești”, a spus prințul, potrivit The Telegraph.

Afirmațiile conturează o poziție echilibrată, în care ducele evită critica directă, dar recunoaște nevoia de schimbare în propriul stil parental.

Prințul Harry a descris procesul de creștere a copiilor drept unul dinamic, influențat de transformările societății și de provocările contemporane. El a evidențiat faptul că noile generații sunt expuse unor realități diferite față de cele din trecut, inclusiv impactul tehnologiei și al rețelelor sociale.

În acest context, ducele a introdus ideea unei evoluții naturale între generații, subliniind că fiecare părinte încearcă să ofere mai mult decât a primit.

„Copiii noștri sunt upgrade-ul nostru. Nu în sensul că eu l-am îmbunătățit pe tatăl meu sau că ai mei copii m-au îmbunătățit pe mine, dar copiii pe care îi creștem în lumea de astăzi trebuie să fie o versiune mai bună”, a spus prințul.

El a explicat că această perspectivă implică adaptare constantă și conștientizarea noilor riscuri și presiuni care apar în viața copiilor. În același timp, a subliniat că părinții trebuie să fie mai implicați emoțional și mai deschiși decât în trecut.

Un punct central al discursului său a fost importanța terapiei psihologice în procesul de autocunoaștere și vindecare. Prințul Harry a recunoscut că a apelat la terapie pentru a înțelege experiențele dificile din trecut și pentru a evita perpetuarea unor modele negative.

„Știam că mai am lucruri din trecut pe care trebuie să le rezolv”, a spus el, evidențiind faptul că deschiderea față de astfel de procese nu trebuie percepută ca o slăbiciune.

Ducele a insistat asupra ideii că sprijinul psihologic nu ar trebui să fie accesat doar în situații critice, ci și ca metodă preventivă. În intervenția sa, el a încurajat în mod direct tații să vorbească despre emoțiile lor și să nu evite vulnerabilitatea.

Prințul Harry a oferit și detalii personale despre începutul experienței sale ca tată, inclusiv momentele de incertitudine și dificultățile emoționale resimțite înainte și după nașterea primului copil. El a recunoscut că a simțit o anumită „deconectare” în perioada sarcinii lui Megan și că nu știa cum să se implice eficient.

Sprijinul primit din partea terapeutului l-a ajutat să găsească o direcție practică în acele momente, concentrându-se pe susținerea soției sale, Meghan Markle.

„Dacă nu pot să-l ajut direct pe copil, o voi ajuta pe soția mea”, a explicat el.

Întrebat despre sfaturile pentru alți tați, ducele a transmis un mesaj direct și empatic:

„Nu sunteți singuri… Da, este haotic. Veți trece printr-un carusel de emoții și nu trebuie să vă judecați”.

În cadrul aceluiași eveniment, el a descris paternitatea drept „cel mai important rol transformator” pentru un bărbat, subliniind impactul profund asupra identității și responsabilității personale.

Vizita în Australia, desfășurată pe parcursul a patru zile în orașe precum Melbourne, Canberra și Sydney, include întâlniri dedicate sănătății mintale, sprijinului pentru veterani și inițiativelor comunitare. Turneul nu are caracter oficial și este finanțat din fonduri private.