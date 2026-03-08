Meghan Markle, Ducesa de Sussex, continuă să-și dezvolte brandul de lifestyle As Ever, după încheierea colaborării cu platforma de streaming Netflix. Lansat inițial prin serialul „With Love, Meghan”, brandul a atras rapid atenția publicului și a cunoscut o creștere semnificativă în primul an de activitate.

As Ever se concentrează pe produse de uz casnic care transformă momentele obișnuite în experiențe speciale. Printre acestea se numără gemuri artizanale, ceaiuri fine, vinuri și miere, toate create pentru a aduce un strop de rafinament și bucurie în viața de zi cu zi. Purtătorii de cuvânt ai brandului au subliniat că, după primul an de succes și sprijinul Netflix, As Ever este acum pregătit să opereze complet independent.

„As ever este recunoscătoare pentru parteneriatul cu Netflix, atât prin lansare, cât şi prin primul nostru an”, a declarat un purtător de cuvânt al As ever într-un comunicat publicat de CNN. „Am experimentat o creştere semnificativă şi rapidă, iar As ever este acum pregătită să se descurce pe cont propriu. Avem un an interesant în faţă şi abia aşteptăm să împărtăşim mai multe”.

Netflix a jucat un rol esențial în materializarea viziunii lui Meghan Markle, dar următorul capitol al brandului va fi ghidat exclusiv de creatoarea sa.

„Pasiunea lui Meghan pentru a însufleţi momentele de zi cu zi în moduri frumoase, dar simple, a inspirat crearea brandului As ever şi suntem bucuroşi că am jucat un rol în aducerea la viaţă a acestei viziuni”, se arată în comunicat. „Aşa cum s-a vrut întotdeauna, Meghan va continua să dezvolte brandul şi să-l ducă în următorul capitol în mod independent şi aşteptăm cu nerăbdare să sărbătorim modul în care ea continuă să aducă bucurie în familiile din întreaga lume”.

Înainte de viața regală, Meghan Markle a explorat lumea lifestyle prin blogul Tig, care oferea conținut similar și inspirație pentru momentele cotidiene. Acum, stabilită în Montecito, California, împreună cu Prințul Harry și cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, Meghan pune bazele unei afaceri independente, cu un accent clar pe autenticitate și experiențe premium pentru clienți.

Serialul „With Love, Meghan”, difuzat pe Netflix în două sezoane și completat de un episod special de sărbători în decembrie, a fost instrumentul principal pentru lansarea și promovarea brandului. Cu această fundație solidă, As Ever este pregătit să scrie propriul succes, atrăgând atenția publicului din întreaga lume prin produse de lifestyle atent selecționate.