Prințul Harry și Meghan Markle marchează un nou capitol în activitatea lor caritabilă prin redenumirea organizației pe care au fondat-o în urmă cu cinci ani. Fosta Fundație Archewell va fi cunoscută de acum înainte sub numele de Archewell Philanthropies, semn al extinderii eforturilor lor la nivel global.

Ducele și Ducesa de Sussex și-au lansat fundația după ce au renunțat la rolurile lor oficiale din Familia Regală britanică și s-au stabilit în Statele Unite în 2020. Scopul organizației este de a sprijini proiecte cu impact social semnificativ, punând accent pe „a face bine” prin acțiuni concrete și sustenabile.

De-a lungul anilor, cuplul a inițiat o serie de proiecte și colaborări, a produs conținut pentru platforma Netflix și a finanțat diverse organizații caritabile. Printre inițiativele recente se numără sprijinul pentru copiii afectați de conflictele din Gaza și Ucraina, promovarea unui mediu digital sigur și dezvoltarea responsabilă a inteligenței artificiale, precum și contribuții către organizații precum Children in Need.

Numele fundației, „Archewell”, provine din cuvântul grec antic „arche”, care simbolizează „sursă” sau „fântână”, sugerând un loc din care se poate aduna resursă, inspirație și acțiune pentru binele comun.

O purtătoare de cuvânt a cuplului a explicat că această schimbare reflectă dorința lor de a-și consolida prezența și impactul filantropic pe termen lung: „Acest următor capitol le permite Prințului Harry și lui Meghan să-și extindă eforturile ca familie, cu o acoperire globală și un impact maxim, păstrând valorile și parteneriatele pe care le-au construit deja.”

În paralel, cuplul a salutat recent decizia autorităților australiene de a restricționa accesul minorilor la rețelele de socializare, apreciind inițiativa ca o măsură necesară pentru protejarea copiilor într-o eră digitală complicată.

Prințul Harry și Meghan Markle au subliniat că, deși interdicția reprezintă un pas important, aceasta nu rezolvă în totalitate problemele legate de conținutul dăunător și exploatarea tinerilor de către marile companii tehnologice.