Regele Charles și-a revăzut nepoții după mai bine de patru ani. Întâlnire emoționantă cu Harry și Meghan

După ani de tensiuni și relații reci în familia regală britanică, regele Charles al III-lea și-a revăzut, în sfârșit, nepoții, prințul Archie și prințesa Lilibet. Întâlnirea a avut loc vineri, la reședința privată a suveranului, Highgrove House, și reprezintă primul moment în care monarhul îi vede față în față pe cei doi copii ai prințului Harry și ai lui Meghan Markle după mai bine de patru ani.

Vizita are loc într-un context delicat pentru Casa Regală, după o perioadă marcată de conflicte publice, acuzații și distanțarea dintre ducii de Sussex și restul familiei regale. De la retragerea lor din îndatoririle oficiale și mutarea în Statele Unite, în 2020, relațiile dintre Harry și membrii familiei au fost afectate de numeroase controverse.

Palatul Buckingham a confirmat vineri seară întâlnirea dintre rege, regina Camilla și familia prințului Harry.

Reprezentanții Casei Regale au precizat că suveranul și regina i-au primit pe ducele și ducesa de Sussex, împreună cu cei doi copii ai lor, la Highgrove House, în Gloucestershire.

Palatul a descris întâlnirea drept „o ocazie familială privată”, fără a oferi alte detalii despre discuțiile purtate sau despre durata vizitei.

Momentul este considerat unul important, având în vedere că regele Charles nu îi mai văzuse personal pe Archie și Lilibet de peste patru ani.

Prințul Harry și Meghan Markle nu mai ajunseseră împreună în Regatul Unit din anul 2022, când au participat la funeraliile reginei Elizabeth a II-a.

În ultimii ani, Harry a revenit de mai multe ori singur în Marea Britanie, inclusiv pentru evenimente oficiale sau pentru procesele intentate unor publicații britanice. În septembrie anul trecut, acesta s-a întâlnit și cu regele Charles, însă fără ca Meghan sau copiii să îl însoțească.

În această săptămână, prințul Harry a avut mai multe angajamente publice în Regatul Unit, însă inițial nu era clar dacă Meghan și cei doi copii vor veni în țară. Organizatorii evenimentelor au confirmat ulterior că ducesa de Sussex nu va participa la aparițiile publice programate în ultimele zile ale vizitei.

De asemenea, nu au fost făcute publice informații privind locul în care familia a fost cazată pe durata șederii în Marea Britanie.

Întâlnirea cu regele Charles este privită ca un posibil pas înainte în relația dintre tată și fiu, după ani de neînțelegeri.

Potrivit unor surse apropiate familiei regale, atât regele, cât și prințul Harry își doreau să se întâlnească în această săptămână, iar monarhul a ținut în mod special să își facă timp pentru a-i vedea pe Archie și Lilibet.

Cu toate acestea, relațiile dintre Harry și fratele său mai mare, prințul William, rămân reci.

În timp ce familia Sussex se afla la Highgrove House, prințul de Wales participa la un meci caritabil de polo desfășurat la Windsor. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, nu există planuri pentru o întâlnire între cei doi frați în timpul actualei vizite.

Înainte de reuniunea de familie, vizita prințului Harry în Marea Britanie a fost însoțită de mai multe controverse.

Printre acestea s-au numărat procesul pierdut împotriva Associated Newspapers, dar și neclaritățile privind prezența lui Meghan Markle și a copiilor în Regatul Unit.

Totodată, în ultimele zile au existat informații contradictorii privind posibilitatea ca prințul Harry să fie găzduit la Palatul Buckingham. Echipa acestuia a anunțat inițial că acceptase invitația de a se caza în reședința regală, însă Palatul Buckingham a dezmințit informația și a precizat că prințului îi fusese comunicat anterior că nu va putea locui acolo.

În paralel cu aceste evenimente, prințul Harry a participat la Birmingham la acțiuni dedicate pregătirii următoarei ediții a Jocurilor Invictus, competiție destinată militarilor răniți, proiect pe care îl susține de mai bine de un deceniu. Acolo, ducele de Sussex a fost întâmpinat cu aplauze și a luat parte la demonstrații sportive, încercând inclusiv pickleball și rugby în scaun cu rotile.

Regele Charles și-a continuat, la rândul său, agenda oficială înaintea reuniunii de familie. Acesta a participat la inaugurarea unei clădiri a Universității Oxford și la lansarea unei inițiative dedicate sectorului spațial, iar la începutul săptămânii a vizitat, împreună cu regina Camilla, Grădina Zoologică din Londra, în contextul valului de caniculă care afectează Regatul Unit.