Prințul Harry revine la Palatul Buckingham. Decizia care reaprinde discuțiile despre relația cu Familia Regală

Prințul Harry va fi găzduit la Palatul Buckingham în timpul unei părți a vizitei pe care o efectuează în această săptămână în Regatul Unit. Informația a fost confirmată de reprezentanții Ducelui de Sussex și marchează prima astfel de decizie după mai mulți ani de tensiuni cu Familia Regală britanică. Vizita este dedicată pregătirilor pentru ediția din 2027 a Invictus Games și participării la mai multe evenimente caritabile desfășurate la Londra și Birmingham.

Prințul Harry a acceptat invitația oficială de a fi găzduit la Palatul Buckingham pe durata unei părți a deplasării sale în Regatul Unit, potrivit unui purtător de cuvânt al Ducelui de Sussex, citat de BBC.

Vizita are loc în această săptămână și este concentrată în principal pe pregătirile pentru ediția din 2027 a Invictus Games, competiția internațională dedicată militarilor răniți și veteranilor, care va fi organizată la Birmingham.

Pe lângă activitățile legate de Invictus Games, Ducele de Sussex are programate și mai multe evenimente cu caracter caritabil, în cadrul cărora va promova proiectele pe care le susține de mai mulți ani.

Deplasarea în Regatul Unit va avea loc fără Meghan, Ducesa de Sussex, și fără cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet, au precizat reprezentanții Prințului Harry.

Decizia este legată de faptul că autoritățile britanice au stabilit că familia Sussex nu beneficiază de protecție permanentă finanțată din fonduri publice atunci când se află pe teritoriul Regatului Unit.

Totuși, există posibilitatea ca Meghan și copiii să i se alăture lui Harry la Birmingham, în cursul săptămânii, pentru evenimentele dedicate promovării Invictus Games.

Faptul că Ducele de Sussex va fi găzduit la reședința oficială a monarhului este considerat un gest cu semnificație instituțională, deoarece indică faptul că, în pofida divergențelor din ultimii ani, canalele de comunicare dintre Harry și Casa Regală rămân deschise. În lipsa unor declarații oficiale privind relația dintre cele două părți, orice interpretare referitoare la o posibilă apropiere rămâne însă la nivel de speculație.

Dincolo de simbolistica găzduirii la Palatul Buckingham, obiectivul principal al deplasării îl reprezintă promovarea Invictus Games, competiția fondată de Prințul Harry în 2014.

Proiectul dedicat militarilor răniți și veteranilor continuă să fie una dintre cele mai importante inițiative caritabile asociate numelui Ducelui de Sussex, iar ediția din 2027, programată la Birmingham, se află deja în etapa pregătirilor oficiale.