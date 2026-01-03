Prințul Harry și Meghan Markle încearcă să gestioneze o criză serioasă în cadrul fundației lor, Archewell. Organizația caritabilă, lansată cu intenția de a susține proiecte sociale și culturale, se află acum într-o fază de instabilitate, pe fondul plecării mai multor colaboratori-cheie și al cheltuielilor ridicate.

Demisia lui James Holt, fost purtător de cuvânt și director al fundației, a marcat un moment important. Holt a fost ultima legătură directă cu echipa inițială din perioada pre-Megxit. Alături de el, patru angajați au fost concediați în ultimele luni, ceea ce a redus semnificativ capacitatea operațională a organizației.

În prezent, singura persoană rămasă este Shauna Nep, însă aceasta activează doar ca consultant extern și nu are un contract full-time. Această situație ridică semne de întrebare privind viitorul fundației și capacitatea acesteia de a-și continua activitatea în condițiile actuale.

Ducele și ducesa de Sussex au anunțat recent că fundația va fi redenumită în Archewell Philanthropies, într-un efort de reorganizare și optimizare. Documentele contabile de la sfârșitul anului trecut arată cheltuieli de aproximativ 5 milioane de dolari, în timp ce donațiile către alte organizații caritabile au depășit cu greu un milion de dolari.

Această discrepanță între cheltuieli și venituri indică faptul că funcționarea fundației va depinde de sprijinul unui sponsor major, iar cuplul ia în considerare chiar varianta vânzării organizației, pentru a preveni o prăbușire completă.

Dificultățile financiare ale prințului Harry nu se limitează doar la fundația Archewell. Compania de producție asociată cuplului, implicată în realizarea de conținut media, a trecut printr-o restructurare semnificativă.

Majoritatea angajaților au fost concediați, iar în prezent echipa este redusă la două persoane: Chanel Pysnik, responsabilă de conținut, și producătoarea Tracy Ryerson.

Un aspect crucial pentru stabilitatea companiei îl reprezintă continuarea serialului „With Love, Meghan“ pe Netflix. În lipsa reînnoirii contractului pentru acest proiect, impactul asupra veniturilor ar putea fi major, iar perspectivele pentru redresarea afacerii devin nesigure. Estimările PageSix indică faptul că în ultimul an cuplul a redus personalul cu 80-85%, ceea ce reflectă gravitatea situației.

Plecarile repetate ale colaboratorilor au accentuat dificultățile de comunicare și management. Meredith Maines, care a facilitat întâlnirea dintre prințul Harry și tatăl său, regele Charles, a renunțat la colaborare după mai puțin de un an. Aceasta este a unsprezecea plecare a unui purtător de cuvânt în cinci ani, semnalând o instabilitate considerabilă în cadrul echipei.

Alți membri importanți care au părăsit echipa cuplului includ Kyle Boulia, fost vice-secretar de presă, și Charlie Gips, purtător de cuvânt din Regatul Unit. Fiecare dintre aceste plecări aduce provocări suplimentare în ceea ce privește menținerea relațiilor publice și gestionarea proiectelor caritabile sau media.

Cheltuielile fundației și ale companiei depășesc semnificativ veniturile obținute din donații și contracte media, ceea ce impune luarea de măsuri urgente.

Redenumirea fundației în Archewell Philanthropies este un pas către o reorganizare care să permită continuarea activităților, însă succesul acestei inițiative depinde de atragerea unui sponsor și de stabilizarea echipei. În paralel, reducerea personalului din compania de producție subliniază necesitatea unor ajustări în management și prioritizarea proiectelor cu cel mai mare impact.