EUROPAfest – Bucharest International Jazz Competition 2026 Primele zile au adus Bucureștiul în ritmul jazzului internațional

Concursul a debutat în urmă cu 20 de ani în cadrul EUROPAfest și a evoluat într-un eveniment internațional complex, care reunește concerte, etape de concurs, jam sessions, workshopuri și întâlniri informale cu publicul, oferind un spațiu viu de dialog artistic, descoperire și conectare între muzicieni, profesioniști din industrie și iubitorii de jazz.

Bucharest International Jazz Competition 2026, ediția aniversară care marchează două decenii de existență, a deschis seria evenimentelor dedicate jazzului cu primele seri de competiție și concerte live la Sala Luceafărul. Publicul a intrat deja în atmosfera unei ediții speciale, în care artiști tineri și consacrați, provenind din spații culturale diferite, transformă scena într-un loc al întâlnirii, al dialogului muzical și al improvizației.

Primele zile au confirmat energia care a construit identitatea BIJC: voci, instrumentiști și formule de band au adus în fața publicului jazz clasic, swing, bebop, bossa nova, fusion și direcții contemporane, într-o competiție care rămâne mai mult decât o confruntare artistică. Pentru participanți, BIJC este o platformă de exprimare, întâlniri și dialog, pentru public, este ocazia de a descoperi nume noi și de a simți jazzul în forma lui cea mai vie, directă și imprevizibilă.

Ediția din 2026 poartă și memoria începuturilor sale. În urmă cu două decenii, sprijinul simbolic venit din partea legendarei Natalie Cole a dat forță unei inițiative care avea să devină una dintre cele mai importante competiții internaționale de jazz. Întâlnirea dintre Natalie Cole și Luigi Gageos, directorul festivalului, rămâne un reper al istoriei evenimentului și al deschiderii internaționale pe care Bucharest International Jazz Competition a cultivat-o constant.

După primele seri, programul continuă cu momentele cele mai așteptate ale ediției: BEST of JAZZ și aflarea laureaților in cadrul concertului de Gală.

Pe 10 iulie, BEST of JAZZ reunește la Sala Luceafărul artiștii care au atras atenția prin personalitate, rafinament și forță scenică, într-un concert gândit ca o celebrare a diversității jazzului actual.

Pe 11 iulie, Gala EUROPAfest va aduce în prim-plan, tot la Sala Luceafărul, câștigătorii competiției și va închide ediția aniversară cu emoția recunoașterii, a aplauzelor și a unei noi generații de muzicieni pregătiți să-si confirme valoarea mai departe pe alte scene ale lumii.

„Primele zile ale competiției ne arată, încă o dată, cât de multă energie și libertate poate aduce jazzul într-un oraș. Pentru noi, această ediție aniversară este despre continuitate, despre artiști din 14 țări și despre un public care știe să asculte, să descopere și să se bucure de muzica live. Invităm publicul să fie alături de noi la Best of Jazz și la Gala, două seri care concentrează spiritul acestei ediții”, declară Luigi Gageos, directorul Bucharest International Jazz Competition.

Bucharest International Jazz Competition 2026 este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Biletele pentru evenimentele din program pot fi achiziționate de pe iabilet.ro.