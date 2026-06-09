Bucharest International Jazz Competition 2026. De la Natalie Cole la ediția 20

Bucharest International Jazz Competition ajunge în 2026 la ediție aniversară, marcând 20 de ani de prezență constantă pe scena românească și internațională. De-a lungul timpului, competiția a transformat Bucureștiul într-un punct de întâlnire pentru muzicieni de jazz din întreaga lume, profesioniști din industrie și un public tot mai conectat la energia concertelor live.

Considerat unul dintre cele mai puternice concursuri de jazz din lume și clasat de BBC în top 3 competiții internaționale de profil, BIJC și-a construit un profil distinct: nu este doar un concurs, ci o platformă de lansare, afirmare și conectare pentru noua generație de artiști. Evenimentul susține tinerele talente, promovează jazzul românesc și internațional și consolidează rolul Bucureștiului pe harta culturală europeană.

Povestea competiției a început în urmă cu două decenii, într-un moment în care jazzul românesc avea nevoie de o platformă internațională autentică. Un sprijin important a venit atunci din partea legendarei Natalie Cole, artistă emblematică a scenei mondiale, care a vizitat Bucureștiul și a susținut inițiativa jmEvents. Întâlnirea dintre Natalie Cole și Luigi Gageos, directorul festivalului, rămâne unul dintre momentele definitorii ale istoriei BIJC, confirmând încă de la început deschiderea internațională și nivelul artistic asumat de competiție.

Ediția din 2026 celebrează acest parcurs printr-un program divers, dedicat jazzului. Publicul va descoperi concerte live, zile de competiție, jam sessions și întâlniri muzicale care reflectă atât tradiția jazzului, cât și direcțiile sale actuale — de la jazz clasic, swing și bebop, până la fusion, bossa nova, afro-cuban jazz, acid jazz, smooth jazz și expresii experimentale.

„Bucharest International Jazz Competition împlinește 20 de ani, iar această ediție este despre continuitate, încredere și bucuria de a fi construit, an după an, o scenă internațională de jazz la București. Pentru noi, BIJC nu a fost niciodată doar o competiție, ci un spațiu în care artiștii tineri își găsesc vocea, publicul descoperă nume noi, iar orașul intră în ritmul marilor scene culturale. Ediția aniversară este o invitație de a celebra împreună jazzul, energia live și libertatea de expresie”, declară Luigi Gageos, directorul Bucharest International Jazz Competition.

În cei 20 de ani BIJC a adus la București muzicieni cu identități artistice diverse, a oferit vizibilitate tinerilor artiști, a creat oportunități profesionale reale și a demonstrat că jazzul rămâne o artă a libertății, curajului, improvizației și comunicării directe cu publicul.

Bucharest International Jazz Competition 2026 este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Detalii despre perioada de desfășurare, program, artiștii participanți și modalitatea de acces vor fi comunicate pe canalele oficiale ale evenimentului.

Informații suplimentare: jmEvents, 0740.75.95.66, jmevents.ro@gmail.com, jazzfest.ro