Platforma de streaming Netflix încetează, începând de luni, 2 martie, să mai funcționeze pe consola PlayStation 3 și pe televizoarele inteligente mai vechi de zece ani.

Decizia afectează peste 87 de milioane de dispozitive la nivel global, potrivit datelor privind vânzările consolei lansate de Sony.

Utilizatorii care obișnuiau să acceseze platforma de pe PS3 au fost informați că serviciul nu va mai fi disponibil pe acest dispozitiv după 2 martie 2026 și că pot consulta lista echipamentelor compatibile pe site-ul oficial al companiei.

Reprezentanții Netflix au transmis, în notificarea trimisă clienților, că aplicația nu va mai fi susținută pe consola respectivă după această dată.

Vestea a generat reacții nostalgice în mediul online. Un utilizator a arătat că momentul marchează sfârșitul unei ere, apreciind că PS3 a fost o platformă importantă pentru streaming și gaming înainte ca aceste servicii să devină populare la scară largă.

Un alt internaut a comentat, într-o notă ironică, că Netflix a traversat trei generații de console și că acum ar da impresia că este obosit.

Lansată în noiembrie 2006, PlayStation 3 a înregistrat vânzări de peste 87 de milioane de unități la nivel mondial, fiind una dintre cele mai populare console ale generației sale.

Pe lângă PS3, măsura vizează și televizoarele smart mai vechi de un deceniu, transmite site-ul Flatpanels HD. De asemenea, mai multe set-top boxuri, inclusiv BT TV Box (Z4) și BT TV Recordable Box (G4), folosite în Marea Britanie, nu vor mai putea rula aplicația Netflix.

Compania a precizat că utilizatorii afectați au la dispoziție alternative pentru a continua vizionarea conținutului preferat.

Reprezentanții serviciului de streaming au explicat că platforma poate fi accesată pe orice televizor inteligent compatibil, pe telefon, tabletă, player de streaming sau consolă conectată la internet care oferă aplicația Netflix, precum și direct pe site, prin intermediul unui computer.

În urmă cu aproximativ un an, Netflix a încetat suportul pentru dispozitivele Fire TV mai vechi, după 8-10 ani. În urmă cu doi ani, aplicația a fost eliminată de pe televizoarele inteligente mai vechi, precum și de pe televizoarele Apple TV de generația a 2-a și a 3-a (fără tvOS).