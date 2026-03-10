Deși PlayStation Plus și Xbox Game Pass funcționează pe baza unui abonament lunar sau anual, există diferențe importante în ceea ce privește prețurile, modul de acces la jocuri și beneficiile incluse.

PlayStation Plus este serviciul de abonament pentru utilizatorii de PlayStation 4 și PlayStation 5 și este disponibil în trei niveluri: Essential, Extra și Premium. Fiecare nivel oferă beneficii diferite, iar prețul crește în funcție de accesul la mai multe jocuri și funcții suplimentare.

Cel mai accesibil plan este PlayStation Plus Essential. În 2026, acesta costă aproximativ 44 de lei pe lună, 116 lei pentru trei luni sau aproximativ 350 de lei pentru un abonament anual. Abonații primesc acces la multiplayer online, jocuri gratuite în fiecare lună, reduceri exclusive în magazinul PlayStation Store și stocare în cloud pentru salvările din jocuri. În fiecare lună sunt oferite câteva titluri gratuite care pot fi revendicate și jucate atât timp cât abonamentul rămâne activ.

Al doilea nivel este PlayStation Plus Extra, care costă aproximativ 68 de lei pe lună sau 615 lei pe an. Pe lângă beneficiile din Essential, acest plan oferă acces la un catalog extins de jocuri pentru PS4 și PS5, care poate include sute de titluri. Jocurile pot fi descărcate și jucate cât timp sunt disponibile în catalogul serviciului și cât timp abonamentul este activ. Catalogul este actualizat periodic cu titluri noi.

Cel mai complex plan este PlayStation Plus Premium. Acesta costă aproximativ 84 de lei pe lună sau 755 de lei pentru un an și include toate beneficiile din Extra, dar adaugă și acces la un catalog de jocuri clasice din generațiile mai vechi PlayStation, precum PS1, PS2 sau PSP. În plus, anumite jocuri pot fi jucate prin cloud streaming, iar unele titluri noi pot fi testate prin trialuri limitate înainte de lansare.

De cealaltă parte, Xbox Game Pass este serviciul de abonament al Microsoft și este considerat de mulți jucători drept unul dintre cele mai generoase servicii din industrie. În 2026, acesta este disponibil în mai multe variante, printre care Essential, Premium, PC Game Pass și Ultimate.

Xbox Game Pass Core este varianta de bază și costă aproximativ 110 lei pentru trei luni, aproximativ 160 de lei pentru șase luni sau în jur de 370 de lei pentru un an. Abonamentul oferă acces la multiplayer online pe consolele Xbox, reduceri exclusive în magazinul Microsoft și o selecție de peste 50 de jocuri din catalogul serviciului.

Nivelul superior este Xbox Game Pass Ultimate, care costă aproximativ 150 de lei pe lună sau între 300 și 350 de lei pentru trei luni. Acest plan include acces la sute de jocuri pentru Xbox și PC, precum și posibilitatea de a juca prin cloud gaming pe alte dispozitive compatibile. De asemenea, abonamentul include serviciul EA Play și permite accesul la anumite jocuri chiar din ziua lansării lor. Totodată, serviciul promite peste 75 de jocuri lansate anual direct în catalog pentru abonați.

Una dintre cele mai mari diferențe dintre cele două servicii este modul în care sunt oferite jocurile. PlayStation Plus pune accent pe jocuri lunare gratuite și pe un catalog mare pentru nivelurile superioare, însă multe titluri noi nu apar imediat în abonament. În schimb, Xbox Game Pass este cunoscut pentru faptul că unele jocuri lansate de Microsoft ajung în catalog chiar din prima zi, fără cost suplimentar pentru abonați.

De asemenea, Xbox Game Pass este disponibil nu doar pe consolele Xbox, ci și pe PC și prin cloud gaming pe anumite dispozitive, ceea ce îl face mai flexibil. PlayStation Plus rămâne în principal legat de ecosistemul PlayStation, deși include și funcții de streaming pentru anumite jocuri în planul Premium.