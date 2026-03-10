Cea mai recentă evaluare a sectorului farmaceutic realizată de Allianz Trade arată că industria își păstrează capacitatea de adaptare chiar și într-un context economic dificil. Deși ritmul de creștere economică este așteptat să încetinească, sectorul continuă să joace un rol important în menținerea stabilității economice.

Analiza arată că cererea pentru medicamente este relativ stabilă, fiind mai puțin afectată de fluctuațiile economice decât alte domenii. Acest lucru se explică prin caracterul esențial al produselor farmaceutice și prin nevoia constantă de tratamente pentru afecțiuni cronice sau grave.

La nivel global, industria farmaceutică rămâne dominată de companii din Statele Unite și Europa. În 2025, companiile americane au generat venituri estimate la aproximativ 510 miliarde de dolari, depășind semnificativ competitorii europeni și asiatici. Cererea globală este susținută de îmbătrânirea populației și de creșterea incidenței bolilor cronice, în special în domenii precum oncologia, imunologia și afecțiunile metabolice.

În prezent, aproximativ 16.000 de medicamente destinate tratării cancerului se află în diferite faze de dezvoltare la nivel mondial, în timp ce cercetarea în imunologie și diabet continuă să avanseze rapid.

În Europa Centrală și de Est, România se numără printre cele mai importante piețe farmaceutice. Veniturile sectorului au depășit 5,5 miliarde de euro în 2024, iar rețeaua de farmacii numără peste 8.200 de unități, una dintre cele mai mari densități raportate la populație din regiune.

Sectorul include medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală, produse fără prescripție (OTC), suplimente alimentare și activități de retail farmaceutic. În total, peste 21.000 de farmaciști activează în România, majoritatea aparținând generațiilor tinere.

Totuși, piața locală este puternic orientată către medicamente generice, atât în producție, cât și în consum. Nivelul relativ scăzut al cheltuielilor publice pentru sănătate limitează dezvoltarea segmentului de medicamente inovatoare, iar producția internă de terapii biologice sau de ultimă generație rămâne redusă. Din acest motiv, România depinde într-o măsură importantă de importuri pentru ingredientele active și produsele farmaceutice inovatoare.

Evoluțiile demografice reprezintă unul dintre principalii factori care susțin cererea de medicamente pe piața internă.

Deși populația României este în scădere, ponderea persoanelor vârstnice crește constant. Speranța de viață se situează între 76 și 77 de ani, sub media Uniunii Europene de aproximativ 81 de ani, însă creșterea segmentului populației vârstnice generează o cerere mai mare pentru tratamente dedicate bolilor cardiovasculare, oncologice și neurodegenerative.

De asemenea, se observă o evoluție pozitivă a segmentului de medicamente pentru obezitate și diabet. În România, între 20% și 25% dintre adulți sunt clasificați drept obezi, procent aflat sub media europeană, dar în creștere.

Producția industrială de produse farmaceutice a fost marcată de fluctuații în perioada 2018–2025, influențate de evoluțiile din lanțurile globale de aprovizionare și de efectele pandemiei.

În anii 2022 și 2023, sectorul s-a confruntat cu o creștere semnificativă a costurilor de producție, pe fondul scumpirii ingredientelor active importate, al energiei și al logisticii. În unele cazuri, prețurile la producători au crescut cu peste 20%.

Ulterior, în perioada 2024–2025, presiunile inflaționiste s-au mai temperat, însă mediul macroeconomic rămâne dificil. Economia României a crescut modest în ultimii ani, iar pentru 2026 este estimată o creștere de aproximativ 0,7%, în condițiile consolidării fiscale necesare pentru reducerea deficitelor bugetare.

În aceste condiții, segmentul medicamentelor esențiale rămâne relativ stabil, în timp ce produsele din categoria cosmetice sau îngrijire personală pot fi mai sensibile la încetinirea consumului.

La nivel european, autorizarea noilor medicamente este coordonată de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA), iar în România procedurile sunt gestionate de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

Procesul de dezvoltare și aprobare a unui medicament durează în mod obișnuit între 8 și 12 ani. În România, accesul pacienților la terapii inovatoare este influențat mai ales de procedurile de stabilire a prețurilor și de negocierile privind rambursarea medicamentelor.

În același timp, utilizarea inteligenței artificiale în cercetare și dezvoltare are potențialul de a accelera studiile clinice și de a eficientiza procesele administrative din industrie.

„În România, factorii demografici, calitatea relativ scăzută a produselor alimentare consumate de o parte importantă a populației, într-un mediu afectat de inflație, și nu în ultimul rând sedentarismul mențin cererea de produse farmaceutice într-o zonă captivă. Deși transmiterea creșterilor de prețuri către consumatorul final nu se întâmplă imediat, putem constata că procesul are loc cu regularitate. Creșterile în materie de valoare a pieței medicamentelor pe segmentul de vânzări cu amănuntul din ultimii ani au urmat destul de aproape ritmul inflației. Creșterile de volum (cantitative) au fost marginale sau chiar în ușoară scădere (-1,5% în 2025), putând semnala atingerea unui anumit prag de suportabilitate față de inflația ridicată. Totuși, pe o piață cu o cerere captivă și cu un grad relativ scăzut de medicamente cu molecule noi/inovatoare, cu prețuri mari, care pot impulsiona dinamica pieței la nivel valoric, estimarea de creștere în termeni nominali este foarte probabilă.”, declară Mihai Chipirliu CFA – Credit Director Allianz Trade Romania.

Pentru anul 2026, piața farmaceutică din România este așteptată să înregistreze o creștere nominală pozitivă. Evoluția va fi susținută de factori structurali precum îmbătrânirea populației, extinderea segmentului OTC și consolidarea rețelelor de retail farmaceutic.

Pe termen lung însă, competitivitatea sectorului va depinde de atragerea investițiilor în producție, digitalizare și cercetare, de o mai bună absorbție a fondurilor europene și de menținerea disciplinei fiscale într-un context economic încă fragil.