Sony va renunța la discurile fizice pentru jocurile PlayStation, devenind primul mare producător de console care trece la distribuția exclusiv digitală a jocurilor

Sony va renunța, din ianuarie 2028, la producția de discuri fizice pentru toate jocurile noi destinate consolelor PlayStation, marcând trecerea completă la distribuția digitală. Decizia, justificată de creșterea vânzărilor online, schimbă industria jocurilor video și stârnește îngrijorări privind conservarea titlurilor pe termen lung.

Sony a anunțat o decizie majoră care marchează sfârșitul unei ere pentru companie și pentru întreaga industrie a jocurilor video. Începând din ianuarie 2028, compania japoneză va înceta producția de discuri fizice pentru toate jocurile noi lansate pe consolele PlayStation, devenind astfel primul mare producător de console care renunță complet la acest format.

Potrivit Sony, decizia reflectă schimbarea obiceiurilor de consum ale utilizatorilor, în condițiile în care cererea pentru jocurile în format digital o depășește cu mult pe cea pentru copiile fizice. În ultimele trimestre, peste 80% dintre jocurile vândute pentru platformele PlayStation au fost achiziționate în format digital, ceea ce face ca această schimbare să fie considerată firească de către analiști.

Anunțul a stârnit însă reacții puternice din partea unei părți a comunității de gameri. Mulți fani PlayStation și-au exprimat nemulțumirea pe rețelele de socializare, criticând decizia companiei și susținând că preferă să dețină fizic jocurile sau să profite de piața second-hand, unde pot cumpăra titluri la prețuri mai mici. Mai multe postări ale Sony, inclusiv cele dedicate promovării noului film Spider-Man, au fost inundate de comentarii critice legate de renunțarea la discurile fizice.

Începând din 2028, toate jocurile noi destinate consolei PS5 vor putea fi achiziționate exclusiv în format digital. Totodată, Sony a confirmat că va închide treptat magazinele digitale dedicate consolelor PS3 și PS Vita, o decizie care readuce în discuție una dintre cele mai mari provocări ale distribuției exclusiv digitale. Odată cu dispariția acestor platforme online, accesul la anumite jocuri va fi pierdut, ceea ce înseamnă că unele titluri riscă să devină imposibil de cumpărat sau descărcat în mod oficial.

Deși reacțiile negative au fost numeroase, specialiștii din industrie consideră că tranziția către un ecosistem complet digital era inevitabilă, având în vedere preferințele actuale ale consumatorilor și evoluția pieței de jocuri video.

„Dacă gamerii şi cei preocupaţi de conservarea jocurilor ar fi cumpărat mai multe jocuri fizice, Sony nu ar fi văzut proporţiile de vânzări digitale care justifică această decizie. Vânzările digitale de jocuri au, practic, o marjă incrementală de 100%… costul ambalajului fizic, al transportului şi marjele retailerilor pot depăşi 20% din preţul de listă”, a spus Robin Zhu, analist pe industria jocurilor la Bernstein.

Decizia Sony reprezintă o premieră în rândul marilor producători tradiționali de console. Până acum, Sony, Microsoft și Nintendo au continuat să ofere utilizatorilor posibilitatea de a cumpăra și utiliza jocuri în format fizic, chiar dacă distribuția digitală a câștigat tot mai mult teren în ultimii ani.

În schimb, piața jocurilor pentru PC a făcut de mult timp tranziția către mediul digital. Platforma Steam, deținută de Valve, distribuie jocurile exclusiv în format digital, iar analiștii estimează că întreaga industrie a jocurilor video va urma, în cele din urmă, aceeași direcție.

Schimbarea anunțată de Sony vine și în contextul deciziei Rockstar Games privind unul dintre cele mai așteptate titluri ale ultimilor ani. Compania a confirmat că versiunea fizică a jocului GTA 6, programat pentru lansare în noiembrie, nu va include un disc, ci doar un cod de descărcare, ceea ce înseamnă că jocul va trebui instalat exclusiv în format digital. Lansarea noului Grand Theft Auto este așteptată să genereze un impuls semnificativ pentru vânzările consolei PlayStation.

Analiștii consideră că decizia Sony era, în mare măsură, previzibilă. Potrivit rezultatelor financiare publicate de companie în mai 2026, aproximativ 80% dintre jocurile vândute pentru PS5 au fost achiziționate în format digital. Aceste date confirmă schimbarea preferințelor consumatorilor și explică de ce producătorii de console accelerează tranziția către un ecosistem în care distribuția digitală va deveni standardul.

„Mă gândeam că ar putea face asta odată cu apariţia PlayStation 6. Dar Sony a tras linie încă din ciclul de viaţă al PlayStation 5. Veţi vedea că Microsoft va face exact acelaşi lucru în generaţia următoare.”, a spus Serkan Toto, şeful firmei de consultanţă Kantan Games.

Jocurile în format digital oferă numeroase avantaje pentru utilizatori, precum posibilitatea descărcării anticipate înainte de lansare, accesul rapid la întreaga bibliotecă de titluri și promoțiile frecvente din magazinele online. În același timp, acest model vine și cu limitări importante. Spre deosebire de copiile fizice, jocurile digitale nu pot fi revândute, împrumutate sau schimbate, iar utilizatorii depind în totalitate de platformele online pentru accesul la achizițiile lor. Din perspectiva companiilor, distribuția digitală este mult mai profitabilă, deoarece elimină costurile de producție, transport și distribuție ale discurilor fizice.

Tranziția către un ecosistem exclusiv digital ridică însă semne de întrebare privind conservarea jocurilor video pe termen lung. Potrivit unui raport publicat în 2023 de Video Game History Foundation, aproximativ 87% dintre jocurile clasice lansate înainte de 2010 sunt considerate „în pericol critic de dispariție”. Organizația avertizează că această situație se va agrava în timp, pe fondul numărului tot mai redus de surse din care jocurile pot fi reeditate și al instabilității magazinelor digitale, care pot fi închise oricând de către companiile care le administrează.

Închiderea magazinelor digitale nu este un fenomen nou. În 2024, Nintendo a oprit serviciile dedicate consolelor Wii U și Nintendo 3DS. Deși utilizatorii care dețineau deja jocurile le pot descărca în continuare, noii proprietari ai acestor console nu mai pot cumpăra titlurile disponibile exclusiv prin magazinul digital. Astfel, jocuri precum „BoxBoy” au devenit inaccesibile pentru cei care își achiziționează astăzi o consolă Nintendo 3DS la mâna a doua.

Același scenariu ar putea deveni realitate și pentru utilizatorii PlayStation. Odată cu trecerea completă la distribuția digitală, fiecare joc lansat după 2028 va depinde de existența magazinului online al PS5. În momentul în care Sony va decide, peste ani, să închidă această platformă, o parte importantă a catalogului de jocuri ar putea deveni imposibil de cumpărat sau chiar de accesat în mod legal, inclusiv titluri importante pentru istoria consolei.

Există deja inițiative menite să reducă acest risc. Consolele moderne permit, în general, transferul bibliotecilor digitale între dispozitive, iar platforme precum GOG depun eforturi pentru a păstra jocurile clasice compatibile cu hardware-ul actual. Totuși, aceste soluții nu acoperă întreaga industrie. Numeroase jocuri, în special cele lansate pentru dispozitive mobile sau pe platforme mai puțin populare, riscă să dispară definitiv. În plus, toate aceste inițiative depind de deciziile companiilor care dețin drepturile asupra jocurilor și controlează magazinele digitale.

Deși discurile fizice au propriile limitări, precum degradarea în timp sau necesitatea unor console compatibile pentru a putea fi utilizate, ele oferă utilizatorilor un grad mai mare de independență și reprezintă o metodă mai sigură de conservare a patrimoniului cultural al industriei jocurilor video. În lipsa unor soluții clare pentru arhivarea și păstrarea jocurilor digitale, anul 2028 ar putea marca un moment de cotitură, în care accesul la numeroase titluri va depinde exclusiv de deciziile marilor companii din industrie.