Sony elimină peste 500 de filme cumpărate pe PlayStation Store, utilizatorii rămân fără conținutul achiziționat
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Sony va elimina în curând sute de filme din PlayStation Store, iar utilizatorii care le-au cumpărat anterior vor pierde accesul la acestea. Măsura afectează numeroase titluri produse de StudioCanal, inclusiv filme celebre.
Printre lungmetrajele care vor dispărea se numără „Terminator 2”, „Total Recall” cu Arnold Schwarzenegger, „Evil Dead”, „Alan Partridge” și „The Deer Hunter”. În total, vor fi retrase 551 de filme din biblioteca video a utilizatorilor PlayStation.
Motivul retragerii filmelor
Compania a comunicat că această decizie este legată de „acorduri de licențiere a conținutului” și va intra în vigoare începând cu 1 septembrie 2026. Sony nu a oferit detalii suplimentare și nu a prezentat scuze utilizatorilor afectați.
Astfel, cei care au cumpărat aceste filme vor pierde accesul la ele, chiar dacă au plătit anterior pentru conținutul digital. Această situație ridică din nou problema limitărilor legate de achizițiile digitale și dispariția treptată a suporturilor fizice.
Contextul industriei digitale
Tranziția către conținutul digital complet este controversată, iar mulți utilizatori preferă formatul fizic tocmai pentru a evita astfel de situații. De asemenea, Sony pare să se retragă treptat din domeniul streamingului video, în condițiile concurenței puternice din partea platformelor precum Netflix și Disney+.
Până acum, utilizatorii puteau păstra accesul la filmele cumpărate anterior, însă această decizie marchează o schimbare importantă în politica companiei privind drepturile digitale.
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Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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