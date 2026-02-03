În România, prețurile pentru consolele de generație actuală stau acum în jurul a aproximativ 2.500 – 2.800 lei pentru PlayStation 5 Slim în ediția standard, iar modelele cu stocare mai mare sau bundle-uri pot depăși 3.000 lei la comercianți mari.

În același timp, un Xbox Series S cu 1 TB spațiu poate costa sub 2 .000 lei, iar Series X este de regulă listată pe la aproximativ 2.899 - 3.000 lei. Aceste cifre arată că, dacă vrei să intri imediat în gaming și să ai o experiență completă fără bătăi de cap cu componente, o consolă modernă este mai accesibilă la început decât un PC de gaming puternic. Consola oferă o platformă stabilă, jocuri optimizate „plug and play” și o experiență simplă pe televizor.

Pe lângă modelele standard, există și variante mai scumpe pentru cei care doresc performanță sau spațiu de stocare mai mare. De exemplu, consola Sony PlayStation 5 Pro, o versiune îmbunătățită cu hardware grafic mai puternic și SSD mai mare, poate fi găsită la prețuri de aproximativ 4.000 lei – 7.000 lei, sau chiar 8.000 lei pentru pachete cu jocuri sau accesorii incluse.

Variantele cu stocare extinsă sau ediții speciale ale Xbox Series X pot costa semnificativ mai mult decât modelele standard. De exemplu, un Xbox Series X 1 TB se găsește la un preț de aproximativ 3.500 de lei pentru versiunea obișnuită.

Pentru gamerii care aleg un PC de gaming, costurile inițiale sunt mai ridicate. Cele mai accesibile configurări care rulează jocuri moderne decent sunt acum în jurul a 3.400 – 4.500 lei, iar sistemele high-end pot depăși 7.000 lei, ajungând spre 20.000 lei sau chiar mai mult în cazul echipamentelor premium. Un factor important de luat în calcul este evoluția prețurilor la componentele esențiale.

Piețele internaționale și cele europene arată că prețurile plăcilor video și ale modulelor de memorie RAM au crescut semnificativ în ultimul an. Modelele populare de GPU s-au scumpit cu aproximativ 8-20 % în Europa, iar kiturile de RAM DDR5 rămân la niveluri ridicate, ca urmare a cererii mari din partea centrelor de date și a aplicațiilor de inteligență artificială. Această presiune asupra pieței face ca un PC performant să fie mai scump decât în anii anteriori.

Pe lângă unitatea centrală și componentele interne, costul total al unui PC de gaming include și perifericele. Monitorul, tastatura, mouse-ul și căștile sau boxele pot adăuga câteva sute sau chiar mii de lei în funcție de performanță și calitate.

Monitoarele pentru gaming cu rată de refresh ridicată pot costa între 800 și 3 .000 lei, tastaturile mecanice și mouse-urile dedicate adaugă încă câteva sute de lei, iar căștile de calitate cu sunet surround și microfon performant pot fi în jur de 400 – 1 000 lei sau mai mult. Toate acestea fac ca un PC complet funcțional să ajungă la un cost total semnificativ mai mare decât prețul de bază al componentelor interne, în timp ce o consolă oferă o experiență aproape completă cu periferice incluse sau cu costuri reduse.

În ceea ce privește costurile pe termen lung, o consolă este mai ieftină dacă te limitezi la prețul inițial, însă abonamentele online precum PlayStation Plus sau Xbox Game Pass adaugă cheltuieli suplimentare. Pe de altă parte, un PC poate fi folosit pentru multe alte activități, nu doar pentru gaming, și beneficiază de reducerile frecvente la jocurile digitale, ceea ce poate face investiția mai rentabilă pe termen lung.

Pe scurt, consola rămâne cea mai accesibilă variantă pe termen scurt, în special pentru jucătorii casual sau cei care preferă simplitatea și confortul canapelei. Însă pentru cei care caută performanță, versatilitate și valoare pe termen lung, un PC de gaming oferă flexibilitate, upgrade-uri viitoare și experiențe mai complexe în jocuri.