Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna mai 2026, care include termenele-limită pentru depunerea principalelor declarații și raportări fiscale ale contribuabililor.

Printre obligațiile din această lună se numără depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.

În funcție de categoria contribuabilului, se depun următoarele formulare:

Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală / declarație de mențiuni / declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

Formularul 013 – Declarație de înregistrare fiscală / declarație de mențiuni / declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente;

Formularul 015 – Declarație de înregistrare fiscală / declarație de mențiuni / declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți fără sediu permanent în România;

Formularul 016 – Declarație de înregistrare fiscală / declarație de mențiuni / declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul conducerii efective în România;

Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală / declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal;

Formularul 030 – Declarație de înregistrare fiscală / declarație de mențiuni / declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal;

Formularul 040 – Declarație de înregistrare fiscală / declarație de mențiuni / declarație de radiere pentru instituțiile publice;

Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală / declarație de mențiuni / declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice independent sau exercită profesii libere;

Alternativ, contribuabilii pot depune Formularul electronic 700, utilizat pentru înregistrarea, modificarea sau radierea mențiunilor fiscale în format electronic.

Această obligație revine contribuabililor înregistrați în scopuri de TVA care folosesc trimestrul ca perioadă fiscală și care au realizat o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România. În aceste situații, aceștia sunt obligați să își modifice perioada fiscală și să treacă la plata TVA lunar.

1. Depunerea declarațiilor fiscale

În această dată se depun, după caz, următoarele formulare:

Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală / mențiuni / radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

Formularul 016 – Declarație de înregistrare fiscală / mențiuni / radiere pentru persoane juridice străine cu locul conducerii efective în România;

Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală / mențiuni pentru persoane fizice române și străine cu cod numeric personal;

Formularul 030 – Declarație de înregistrare fiscală / mențiuni / radiere pentru persoane fizice fără cod numeric personal;

Formularul 040 – Declarație de înregistrare fiscală / mențiuni / radiere pentru instituții publice;

Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală / mențiuni / radiere pentru persoane fizice care desfășoară activități economice independente sau exercită profesii libere;

sau, alternativ,

Formularul electronic 700 – utilizat pentru înregistrarea, modificarea sau radierea mențiunilor fiscale în format electronic.

Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015), care nu au depășit plafonul de scutire și solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

2. Depunerea notificării privind regimul special pentru agricultori

Se depun, după caz, următoarele formulare:

Formularul 010 – pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

Formularul 016 – pentru persoane juridice străine cu locul conducerii efective în România;

Formularul 020 – pentru persoane fizice cu cod numeric personal;

Formularul 070 – pentru persoane fizice care desfășoară activități economice independente sau profesii libere;

sau

Formularul electronic 700 – pentru transmiterea electronică a mențiunilor fiscale.

Depun această notificare persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori, după expirarea termenului prevăzut la art. 315¹ alin. (15) din Codul Fiscal.

3. Notificare privind regimul normal de taxă pentru agricultori

Se utilizează aceleași formulare:

Formularul 010, 016, 020 sau 070, în funcție de categoria contribuabilului,

sau

sau Formularul electronic 700.

Obligația revine agricultorilor care aplică regimul special prevăzut la art. 315¹ alin. (15) din Codul Fiscal și care optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, în situația în care:

nu desfășoară alte activități economice decât cele prevăzute la art. 315¹ alin. (1) lit. c) și d), sau

desfășoară alte activități economice, dar cifra de afaceri anuală este sub plafonul de scutire prevăzut la art. 310 din Codul Fiscal.

Depunerea notificării privind aplicarea sau încetarea sistemului TVA la încasare

Se utilizează, după caz, următoarele formulare:

Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală / mențiuni / radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

Formularul 016 – pentru persoane juridice străine cu locul conducerii efective în România;

Formularul 020 – pentru persoane fizice române și străine cu cod numeric personal;

Formularul 040 – pentru instituții publice;

Formularul 070 – pentru persoane fizice care desfășoară activități economice independente sau exercită profesii libere;

sau, alternativ,

Formularul 700 – utilizat pentru înregistrarea, modificarea sau radierea în sistem electronic a mențiunilor fiscale.

Se depune notificarea pentru:

1. Intrarea în sistemul TVA la încasare (prin opțiune)

Până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare perioadei fiscale de la care se aplică sistemul, de către persoanele impozabile care:

au realizat în anul precedent o cifră de afaceri care nu depășește plafonul de 4.500.000 lei;

nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent;

și nu depășesc plafonul în anul curent la data exercitării opțiunii.

De asemenea, intrarea în sistem poate fi solicitată și de persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului.

2. Ieșirea din sistem prin depășirea plafonului

Până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care s-a depășit plafonul de 5.000.000 lei, pentru persoanele care aplică sistemul TVA la încasare și depășesc acest prag.

3. Ieșirea din sistem prin opțiune

Între 1 și 20 ale oricărei luni, pentru persoanele impozabile care:

aplică sistemul TVA la încasare;

nu au depășit plafonul de 5.000.000 lei într-un an;

dar optează pentru renunțarea la aplicarea sistemului.

1. Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

Contribuabilii depun Formularul 100 în funcție de perioada de raportare (lunar, trimestrial, semestrial sau la alte termene), pentru obligațiile prevăzute în OPANAF nr. 587/2016.

Lunar, se declară, printre altele:

impozitul pe veniturile persoanelor fizice (dividende, dobânzi, premii, jocuri de noroc, transferul proprietăților imobiliare, pensii, drepturi de proprietate intelectuală, arendă, alte surse);

impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți;

taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc;

alte obligații lunare prevăzute de legislația fiscală.

Trimestrial, semestrial sau la alte termene, se declară celelalte obligații prevăzute în anexele OPANAF nr. 587/2016.

2. Depunerea Formularului 112 – Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența persoanelor asigurate

Se depune de către:

angajatori sau entități asimilate acestora;

instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d)–f) din Codul Fiscal;

persoanele fizice care obțin venituri din salarii din străinătate de la angajatori fără sediu în România;

plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, contracte sportive, arendă sau asocieri, pentru care impozitul se reține la sursă.

Termenul de depunere este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

3. Formularul 395 – Declarație informativă privind trimiterile poștale contra ramburs

Se depune de către furnizorii autorizați de servicii poștale pentru:

trimiterile poștale contra ramburs efectuate pe teritoriul național;

anumite trimiteri poștale prevăzute de legislația specifică.

Nu sunt incluse trimiterile de corespondență, conform reglementărilor în vigoare.

4. Formularul 224 – Venituri din salarii obținute din străinătate

Se depune de persoanele fizice care:

lucrează în România;

obțin venituri salariale de la angajatori fără sediu în România;

au obligația de plată a contribuțiilor sociale, fără un acord privind declararea și plata acestora de către angajator.

5. Formularul 208 – Declarație informativă privind transferul proprietăților imobiliare

Se depune de notarii publici, pentru veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent.

6. Formularul 300 – Decont de TVA

Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal.

Perioada de depunere poate fi lunară, trimestrială, semestrială sau anuală, după caz.

7. Formularul 301 – Decont special de TVA

Se depune de persoanele prevăzute în instrucțiunile formularului, pentru operațiunile specifice indicate.

8. Formularul 307 – Ajustări și regularizări de TVA

Se depune de persoanele impozabile în situații precum:

transfer de active;

leasing cu transfer de proprietate după scoaterea din evidența de TVA;

anularea înregistrării în scopuri de TVA și efectuarea sau corectarea ajustărilor de taxă;

regularizări privind bunuri de capital sau alte operațiuni prevăzute de Codul Fiscal.

9. Formularul 311 – TVA colectată de persoane fără cod valid de TVA

Se depune de persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat, care:

efectuează livrări sau achiziții în perioada fără cod valid;

sau au aplicat sistemul TVA la încasare și au exigibilitate în perioada fără înregistrare TVA.

10. Formularul 390 VIES – Declarația recapitulativă

Se depune de persoanele înregistrate în scopuri de TVA pentru operațiuni intracomunitare, precum:

livrări și achiziții intracomunitare de bunuri;

prestări și achiziții de servicii în UE;

operațiuni triunghiulare;

stocuri la dispoziția clientului.

Termenul general de depunere este până la data de 25 a lunii următoare celei în care intervine exigibilitatea taxei sau apar modificări ale informațiilor declarate.

Depunerea Declarației speciale de TVA (One Stop Shop – OSS) – Formularul 398

Conform prevederilor art. 314 alin. (7), art. 315 alin. (6) și art. 315² alin. (18) din Codul Fiscal, declarația specială de TVA se depune prin mijloace electronice, până la sfârșitul lunii următoare încheierii perioadei fiscale de raportare. Aceasta se depune indiferent dacă au fost sau nu realizate operațiuni în perioada respectivă.

1. Regimul Non-UE (art. 314 alin. (7) Cod fiscal)

Persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană depun, până la sfârșitul lunii următoare fiecărui trimestru calendaristic, declarația specială de TVA, conform modelului prevăzut în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194. Obligația există chiar dacă nu au fost prestate servicii sau efectuate livrări în perioada de raportare.

2. Regimul UE (art. 315 alin. (6) Cod fiscal)

Persoanele impozabile care aplică regimul special pentru servicii electronice, de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune depun declarația specială de TVA până la sfârșitul lunii următoare fiecărui trimestru calendaristic. Declarația se depune indiferent dacă au fost sau nu efectuate livrări de bunuri sau prestări de servicii în perioada respectivă.

3. Regimul de import – vânzări la distanță de bunuri importate (art. 315² alin. (18) Cod fiscal)

În cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoana impozabilă sau intermediarul acesteia depune declarația specială de TVA lunar, prin mijloace electronice, conform aceluiași model din anexa III la Regulamentul (UE) 2020/194. Obligația există chiar dacă nu au fost realizate vânzări la distanță de bunuri importate în perioada de raportare.

În toate cele trei situații, declarația specială de TVA se depune până la sfârșitul lunii următoare perioadei fiscale. Prin „sfârșitul lunii” se înțelege ultima zi calendaristică a lunii respective, chiar dacă aceasta este zi nelucrătoare.