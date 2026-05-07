Declarația președintelui american vine după o convorbire telefonică avută cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Donald Trump a avertizat că, în cazul în care Bruxellesul nu va respecta termenul stabilit, Statele Unite vor reacționa imediat prin majorarea tarifelor vamale aplicate produselor europene.

„După acest termen limită, taxele vamale impuse de Washington UE ar creşte imediat la niveluri mult mai mari”, a scris liderul de la Washington pe rețeaua sa, Truth Social.

Bernd Lange, președintele Comisiei pentru comerț din Parlamentul European, a declarat că avertismentul anterior al lui Donald Trump privind posibila introducere a unor tarife de 25% pentru autoturismele europene confirmă, în opinia sa, că președintele american nu poate fi considerat un partener de încredere.

„Am spus de la început și o vom repeta: Turnberry este o afacere proastă și nu o vom aproba pur și simplu,” a declarat și Kathleen Van Brempt, vicepreședinte al comisiei de comerț.

Acordul comercial dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, negociat în vara anului trecut la Turnberry, în Scoția, a fost aprobat de Parlamentul European la finalul lunii martie, însă cu anumite condiții.

Înainte de intrarea sa în vigoare, procedurile interne ale UE prevăd consultări suplimentare cu statele membre, proces care este încă în desfășurare.

Donald Trump a declarat că a făcut acest anunț în urma unei discuții telefonice pe care a descris-o drept „excelentă” cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Am avut o discuție telefonică excelentă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Am abordat numeroase subiecte, printre care și faptul că suntem pe deplin de acord că Iranul nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare. Am convenit că un regim care își ucide propriul popor nu poate deține o bombă capabilă să ucidă milioane de oameni. Am așteptat cu răbdare ca UE să-și îndeplinească obligațiile care îi revin în cadrul acordului comercial istoric pe care l-am încheiat la Turnberry, în Scoția, cel mai mare acord comercial din toate timpurile! S-a promis că UE își va îndeplini partea sa din acord și, conform acordului, își va reduce tarifele la ZERO! Am fost de acord să îi acord un termen până la cea de-a 250-a aniversare a țării noastre (n.r.: 4 iulie); în caz contrar, din păcate, tarifele lor vor crește imediat la niveluri mult mai ridicate. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a spus Trump.

Uniunea Europeană a solicitat Statelor Unite să reintroducă rapid tarifele convenite în acordul comercial bilateral semnat anul trecut, în contextul apropierii aniversării de un an a înțelegerii, în luna iulie, potrivit Reuters, citat de News.ro.

Comisarul european pentru Comerț, Maros Sefcovic, a transmis că aplicarea principalelor prevederi ale acordului ar trebui reluată înainte de acest termen. Discuțiile au avut loc la Paris, unde oficialul european s-a întâlnit cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, pe fondul intensificării tensiunilor comerciale.

Bruxellesul își exprimă îngrijorarea în special față de amenințarea președintelui Donald Trump de a majora tarifele la importurile de automobile și camioane din UE până la 25%, măsură care ar putea afecta semnificativ industria auto europeană. Solicitarea Uniunii Europene vine în contextul dorinței de stabilitate în relațiile comerciale transatlantice, într-un climat economic și geopolitic tensionat.

Negociatorii din Parlamentul European și din statele membre ale UE au discutat posibile modificări ale acordului transatlantic încheiat în iulie anul trecut, însă nu au ajuns la nicio decizie concludentă, potrivit Ciprului, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, relatează Bloomberg.

Astfel, deși discuțiile privind ratificarea acordului comercial UE–SUA au înregistrat unele progrese, acestea nu au fost finalizate. Următoarea rundă de negocieri este programată pentru 19 mai.

„Suntem pe deplin angajaţi să continuăm dialogul constructiv cu Parlamentul European, pentru a încheia cât mai curând posibil lucrările legislative. Am făcut progrese bune, dar mai sunt multe de făcut”, a dat asigurări ministrul cipriot al Energiei, comerţului şi industriei, Michael Damianos.

Înainte de aplicarea sa oficială, regulile interne ale blocului comunitar prevăd consultări suplimentare cu statele membre. Conform înțelegerii de la Turnberry, UE s-a angajat să elimine taxele vamale pentru majoritatea importurilor din SUA, în schimbul unui plafon de 15% pentru tarifele impuse de partea americană asupra bunurilor europene.