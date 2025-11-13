Steam Machine este un PC custom optimizat pentru gaming, cu formă cubică de 6 inch, similară unei consolă. Potrivit Valve, acesta este destinat gaming-ului stationar, spre deosebire de Steam Deck, care este portabil.

Valve a informat că Steam Machine oferă de șase ori mai multă putere decât Steam Deck, fiind capabil să ruleze întreaga bibliotecă Steam, inclusiv titluri AAA. Tot ce trebuie să facă utilizatorii este să se conecteze cu contul lor Steam pentru a avea acces la jocurile preferate.

„Cu o putere de peste șase ori mai mare decât Steam Deck, Steam Machine are puterea de a rula întreaga ta bibliotecă Steam, inclusiv titlurile AAA preferate. Trebuie doar să te conectezi cu contul tău Steam și întreaga ta bibliotecă va fi disponibilă”, a transmis Valve.

De asemenea, consola va fi disponibilă în două versiuni de stocare: 512GB și 2TB, ambele echipate cu slot microSD de mare viteză. Steam Machine va rula SteamOS 3, bazat pe Linux, cu interfața KDE Plasma, și va oferi suport pentru rezoluții 4K la 240Hz sau 8K la 60Hz, HDR, FreeSync și posibilitatea de a conecta mai multe display-uri în daisy-chain.

„Suntem foarte mulțumiți de succesul Steam Deck, iar feedback-ul primit de la jucători ne-a încurajat să extindem opțiunile pentru utilizatorii Steam”, a transmis Valve într-un comunicat.

Specificațiile tehnice includ un CPU semi-custom AMD Zen 4 cu 6 nuclee și 12 fire de execuție, până la 4.8 GHz, și un GPU semi-custom AMD RDNA3 cu 28 CUs și frecvență maximă de 2.45 GHz. Consola dispune de 16GB RAM DDR5 și 8GB GDDR6 VRAM, conectivitate Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, porturi USB-A și USB-C, precum și LED-uri RGB personalizabile. Dimensiunile sale sunt de 152 mm înălțime, 162.4 mm adâncime și 156 mm lățime, cu o greutate de 2.6 kg.

„Rulează SteamOS. Steam Machine rulează sistemul de operare Valve, conceput special pentru jocuri. SteamOS este proiectat pentru a oferi o experiență plug-and-play, păstrând în același timp puterea și flexibilitatea unui PC. Experimentați SteamOS la fel ca și alte dispozitive hardware Steam, precum Steam Deck și Steam Frame. Extindem programul nostru de verificare pentru a include evaluări pentru Steam Machine, astfel încât clienții să poată înțelege cum vor rula jocurile lor… și este un PC. Da, Steam Machine este optimizat pentru jocuri, dar rămâne totuși PC-ul tău. Instalează-ți propriile aplicații sau chiar un alt sistem de operare. Cine suntem noi să-ți spunem cum să-ți folosești computerul?”, arată pagina de Steam a produsului.

Pe lângă Steam Machine, Valve a prezentat și noul Steam Controller, cu joystick-uri magnetice și două trackpad-uri, disponibil atât separat, cât și împreună cu consola în pachet. În plus, compania a anunțat headset-ul VR Steam Frame, care completează ecosistemul hardware dedicat Steam.

Prețurile pentru noile dispozitive nu au fost încă dezvăluite, însă acestea sunt deja disponibile pentru adăugare în wishlist pe Steam. Valve promite că toate trei dispozitivele sunt optimizate pentru platforma sa și concepute pentru a oferi jucătorilor mai multă valoare din biblioteca lor de jocuri Steam.

Valve a confirmat că distribuția noilor dispozitive hardware Steam, inclusiv Steam Machine, Steam Controller și headset-ul VR Steam Frame, va urma același model folosit pentru Steam Deck.

În trecut, metodele de distribuție pentru Steam Deck au fost criticate din cauza întârzierilor și livrărilor ratate în mai multe regiuni, precum și a unui ritm lent al lansării la nivel global. Valve lucrează acum pentru a remedia aceste probleme, astfel încât noile produse să fie mai accesibile și mai fiabile.

Îmbunătățirile vizează atât timpii de livrare, cât și extinderea disponibilității în mai multe regiuni. Experiența de achiziție a hardware-ului Valve s-a îmbunătățit semnificativ de la lansarea Steam Deck, iar compania a adăugat noi regiuni, precum Australia, pentru a facilita accesul la produsele sale.