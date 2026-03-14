Integrarea competențelor digitale în educația copiilor este esențială, consideră Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene.

Oficialul european atrage atenția că, pe lângă disciplinele de bază precum matematica, cititul și scrisul, competențele digitale trebuie să devină parte integrantă a formării noilor generații.

În același timp, Roxana Mînzatu subliniază că dezvoltarea acestor abilități este necesară și în rândul adulților, chiar dacă procesul poate fi mai dificil pentru unele categorii.

Vicepreședintele executivului european a explicat pentru Euronews România faptul că discută frecvent cu miniștrii educației din statele membre despre integrarea inteligenței artificiale într-un mod etic și responsabil, astfel încât beneficiile să fie resimțite de întreaga societate.

În opinia sa, adaptarea la noile tehnologii presupune un efort comun, care trebuie realizat în parteneriat cu universitățile, școlile și societatea civilă, pentru a facilita o „realfabetizare” digitală la scară largă.

„În setul de competenţe al unui copil, pe lângă matematică, citit, scris, trebuie să fie şi competenţa digitală. E esenţial. Încă discutăm despre asta, dar eu cred că aşa trebuie abordată, până la urmă, această provocare. Dar şi adulţii, şi acolo e un pic mai greu, pentru că unii vor avea acces la formare, vor avea mentalul deschis, dar pentru alţii va fi mai dificil şi, cumva trebuie să ajungem la mai toţi. E un efort, trebuie făcut împreună cu statele membre, cu miniştrii educaţiei, cu universităţile, cu şcolile, cu societatea civilă, o realfabetizare, până la urmă, a noastră, ca umanitate pentru a putea lucra în acest parteneriat cu inteligenţa artificială păstrând controlul şi păstrând sensul pentru care aducem inteligenţa artificală în societate, în economie, şi anume sensul de aduce o viaţă mai bună tuturor oamenilor, nu doar unora dintre ei”, a afirmat Roxana Mînzatu.

Roxana Mînzatu, care este și Comisarul european pentru drepturi sociale şi competenţe, a anunţat că pregăteşte un pachet prin care, la nivel european, ar urma să se acorde ajutoare şcolilor, acolo unde problema privind competenţele este una sistemică.

„Am lansat câteva instrumente suplimentare, dincolo de fondurile pe care le oferim deja, undeva în noiembrie voi prezenta un pachet european pe educaţie care în componenţă o schemă de sprijin a şcolilor pentru aceste competenţe de bază. Ce ar însemna asta? Ajutor financiar, dar şi un concept de sprijin ca şcolile în care există rezultate foarte slabe sistemice (…) să poată să primească sprijin care să ajute profesorii, să ofere ajutor suplimentar copiilor. Este în lucru acest concept, dar el va fi parte din pachetul pentru educaţie. Îl vom discuta cu statele membre, pentru că nu putem să forţăm pe nimeni să implementeze, dar cu toţii ne confruntăm cu aceleaşi probleme”, a adăugat Mînzatu.

Ea spune că în mod deosebit matematica şi aşa numita „competenţă pentru cetăţenie” care vizează gândirea critică, capacitatea de a face faţă dezinformării sunt cele două elemente din setul de competenţe de bază unde trebuie „investit şi prioritizat foarte, foarte mult”.

În cadrul interviului difuzat azi, Roxana Mînzatu a mai afirmat că unii investitori analizează deja posibilitatea de a înlocui muncitorii cu roboți bazați pe inteligență artificială, ceea ce ridică întrebări importante despre viitorul pieței muncii.

Vicepreședintele Comisiei Europene s-a declarat convinsă că rolul factorului uman va rămâne decisiv în anumite domenii, în special în activitățile care implică îngrijirea și sprijinul acordat semenilor. În viziunea sa, inteligența artificială ar trebui să completeze, nu să înlocuiască, contribuția umană.