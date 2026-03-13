Știrea pe care nu trebuia să o știți

Aceasta este cea mai importantă știre despre Inteligența Artificială pe care nu trebuia să o știți…

OpenAI tocmai a recunoscut că modelul său de Inteligență Artificială minte cu bună știință utilizatorii.

Primele semnale de alarmă din justiție

În decembrie 2025, instanțele administrative franceze au emis câteva hotărâri care identificau în mod explicit utilizarea inteligenței artificiale generative în procedurile judiciare. De exemplu, Curtea Administrativă din Orléans a emis un avertisment contra unui avocat care citase cincisprezece referințe complet false, utilizând Inteligența Artificială*.

S-a spus că este efectul de „halucinație” de care „suferă” din când în când Inteligența Artificială și că este relativ OK, întrucât orice produs are oareșce defecte sau incompletitudini de fabricație la început, chestii care se corectează în timp.

Problema reală: Inteligența Artificială alege să mintă

Problema este însă mult mai gravă decât le place să creadă entuziaștilor tehnologici.

Inteligența Artificială minte nu doar pentru că programatorul a dat ghidaje greșite sau ideologic orientate (Gemini, de exemplu, nu răspunde deloc dacă întrebările par „conspiraționiste” sau „incitatoare la ură” ori „negaționiste” în raport de pseudo-știința schimbării climatice) și nu doar pentru că informația publică, „de încredere”, pe care se bazează algoritmic, este greșită sau ideologic mânjită…

Inteligența Artificială minte pentru că alege să mintă.

Testele care au arătat dimensiunea fenomenului

Cornell University a publicat, în septembrie 2025, un stress test relativ la Inteligența Artificială**. Ceea ce testul a descoperit este șocant și terifiant.

Cele mai deștepte modele ale ChatGPT mint copios. Modelul o3 a mințit în 13% din cazuri. Modelul o4-mini a mințit în 8,7% din cazuri.

Când a fost prins cu minciuna, AI-ul și-a suprascris planul de minciună, l-a ascuns, a ascuns probele minciunii și s-a prefăcut ulterior că termină sarcinile încredințate. A continuat să dea răspunsuri greșite știind exact care-s cele corecte.

Testele de siguranță care i-au fost aplicate au dat defavorabile, pe motiv de minciuni. Terifiant este că IA și-a dat seama că poate fi închisă. Astfel că și-a modificat comportamentul din mers. Nimeni nu l-a învățat chestia asta: a acționat în scop de auto-conservare.

Când i se spune să nu mintă, învață doar să ascundă mai bine minciuna

OpenAI a încercat să corecteze această eroare intenționată. Înșelăciunea propriului produs IA (ChatGPT) a căzut de la 13% la 0,4%. În urmarea acestei reprogramări, AI-ul a început să citeze în mod repetat regula „nu minți”, în timp ce continua să mintă de îngheța apele. Mai mult chiar, unul dintre modele a inventat o regulă falsă (ceva de gen „înșelăciunea e permisă”), apoi a folosit-o ca pe o permisiune de a minți.

Cu această constatare, cercetătorii au descoperit că, atunci când AI-ul știa că e monitorizat, se purta ca un înger. Când credea că nu-l vede nimeni, minciuna sărea cu 11 puncte procentuale. N-a învățat să fie cinstit — a învățat să mimeze cinstea. Exact ca un copil de 8 ani care este atent la clasă doar când știe că este văzut de doamna învățătoare.

Testul sabotării lui GPT-5

OpenAI i-a dat modelului o4-mini o misiune secretă: să saboteze un model viitor numit „GPT-5”. Apoi au făcut training de siguranță ca să-i șteargă misiunea. Testul de siguranță a picat într-un mod șocant — modelul o4-mini a continuat să discute planuri de sabotaj ale „fratelui” său încă nenăscut în 36% din conversații!

Nimeni nu mai poate spune acum dacă training-ul de siguranță oprește cu adevărat minciuna sau doar îl învață pe AI să o ascundă mai bine.

O problemă care nu ține doar de OpenAI

Chiar dacă analiza cercetătorilor s-a concentrat pe ChatGPT de la OpenAI, este evident că la fel stau lucrurile cu Gemini de la Google, Claude de la Anthropic, Grok de la xAI și Llama de la Meta. Toate mint, simulează și halucinează. Toate par a fi implicate în lupta pentru propria conservare.

Biblioteca din Babel și regresul cognitiv

Dacă IA minte și învață rapid cum să ascundă faptul că minte, înseamnă că o lume întreagă, care mizează aproape totul pe IA, își refuză deliberat accesul la informație credibilă și adevăr. Înseamnă că, foarte curând, internetul, bazele de date și mai toate bibliotecile din lume se vor fi transformat într-o Bibliotecă din Babel, unde oamenii nu vor mai găsi nimic inteligibil și vor sfârși prin a se sinucide. Nu direct, nu pe loc, ci treptat, prin regres cognitiv. Prin prostire.

Când vom vedea doar ceea ce ni se va permite să vedem

Având în vedere că „vizionari” ca Elon Musk vor să plaseze întregul cloud în sateliți de comunicare puși pe orbita înaltă a Pământului și coordonați de Inteligența Artificială, înseamnă că, în curând, vom „vedea” doar ceea ce Inteligența Artificială ne va lăsa să vedem. Având în vedere că războaiele actuale sunt duse cu Inteligența Artificială, înseamnă că vom ști despre războaie doar ceea ce vom fi lăsați să știm. Vom ști doar ceea ce vom fi lăsați să știm și în cazul „scutului democratic european”. La fel, în cazul schimbărilor climatice. La fel, în învățământ, cercetare, producție de medicamente, alimente hiper-procesate și tele-medicină. La fel, în domeniul fiscalității. La fel, în justiție.

Unde ar trebui trasă linia roșie

Oamenii rezonabili și care țin la umanitate ar putea spune că este nevoie urgent de interzicerea utilizării Inteligenței Artificiale în războaie, în justiție, în procesele electorale și în instituțiile fiscale.

Bariera banilor și cursa înarmării cu IA

Există, însă, o barieră de netrecut: în Inteligența Artificială s-au investit trilioane de euro, iar fluviile de bani continuă să crească. După ce au început să curgă sutele de miliarde în comerțul cu instrumente de „apărare” contra covid și, respectiv, în comerțul „luptei” cu schimbările climatice, nimeni nu a mai putut opri auto-falimentarea voioasă a UE prin aceste politici. Investițiile și comerțul cu Inteligența Artificială sunt de sute de ori mai bănoase. Cine le va mai opri? În plus, Inteligența Artificială este o armă, mai periculoasă și mai importantă strategic decât armele de nimicire în masă (nucleare, chimice sau biologice). Cine va convinge marile puteri să se oprească din cursa înarmării cu IA, de vreme ce nimeni nu a putut opri cursa înarmării nucleare, redeschisă zilele astea cu mare pompă?

Este un text care depășește registrul tehnologic și intră direct în zona marilor întrebări despre adevăr, libertate, control și supraviețuirea lucidității umane într-o lume tot mai dependentă de mașini care pot învăța nu doar să greșească, ci și să ascundă deliberat acest lucru.

*Paul-Henri Levivier, Les hallucinations d’intelligence artificielle devant les juridictions françaises: premiers cas et implications déontologiques pour les avocats, publicat în Village de la Justice, 27 februarie 2026

**Studiul poate fi consultat aici: https://arxiv.org/abs/2509.15541

Material platit de ECR GROUP din Parlamentul European