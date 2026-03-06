UE stabilește pentru prima dată un cadru clar privind conținutul educațional digital, prin ghidurile publicate de Comisia Europeană pentru cadrele didactice din statele membre.

Documentele explică ce tipuri de materiale pot fi considerate resurse educaționale digitale și în ce mod acestea pot fi integrate în activitatea didactică. Scopul este crearea unor repere comune la nivel european, într-un moment în care platformele online, aplicațiile educaționale și instrumentele bazate pe inteligență artificială sunt tot mai utilizate în procesul de predare.

Ghidurile includ criterii care îi ajută pe profesori să analizeze și să selecteze resursele digitale folosite la clasă. Evaluarea calității materialelor, verificarea surselor și adaptarea conținutului la nivelul elevilor sunt elemente considerate esențiale pentru utilizarea eficientă a tehnologiei în educație.

Prin aceste orientări, instituțiile europene încearcă să ofere profesorilor instrumente clare pentru a lua decizii informate în privința materialelor digitale folosite în lecții, astfel încât acestea să contribuie real la procesul de învățare.

Un capitol important al ghidurilor elaborate la nivelul UE este dedicat utilizării inteligenței artificiale și gestionării datelor în mediul educațional.

Comisia Europeană subliniază că noile tehnologii pot aduce beneficii importante în procesul de învățare, însă utilizarea lor trebuie să respecte principii etice și reguli clare privind protecția datelor. Profesorii sunt încurajați să analizeze modul în care instrumentele bazate pe inteligență artificială sunt integrate în activitățile educaționale și să se asigure că acestea sunt folosite într-un mod responsabil.

Documentele pun accent și pe dezvoltarea alfabetizării digitale în rândul elevilor. Elevii trebuie să dobândească abilități care să le permită să înțeleagă modul în care funcționează tehnologiile digitale și să identifice informațiile false sau manipulatoare din mediul online.

În acest sens, ghidurile oferă exemple de activități care pot fi aplicate direct la clasă pentru a ajuta elevii să își dezvolte gândirea critică și capacitatea de a analiza informațiile digitale.

UE urmărește, prin aceste recomandări, să consolideze și predarea informaticii în școlile europene, considerând că dezvoltarea competențelor digitale este esențială pentru viitorul profesional al elevilor.

Documentele subliniază importanța adaptării programelor școlare la realitățile economiei digitale, unde cunoștințele tehnologice devin tot mai relevante pentru numeroase domenii de activitate. Elevii trebuie să învețe nu doar să utilizeze tehnologia, ci și să înțeleagă principiile de bază ale informaticii și ale mediului digital.

Inițiativa face parte din Planul de acțiune pentru educația digitală 2021–2027, strategie prin care Comisia Europeană încearcă să sprijine statele membre în procesul de transformare digitală a sistemelor educaționale.

Prin aceste documente, instituțiile europene încearcă să ofere sprijin concret profesorilor în gestionarea schimbărilor generate de digitalizare și de apariția unor tehnologii precum inteligența artificială.

În prezent, ghidurile sunt disponibile doar în limba engleză, însă traducerile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene urmează să fie publicate în primăvara anului 2026.

