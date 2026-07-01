Ploile torențiale au adus în București un volum uriaș de apă. Sistemul de canalizare a preluat debite comparabile cu cele ale unor mari râuri din România
SURSĂ FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Inundații București
Apa Nova a anunțat că precipitațiile abundente care au afectat Bucureștiul în după-amiaza și noaptea de 30 iunie spre 1 iulie au generat un eveniment pluvial extrem, în condițiile în care, în doar 10 ore, s-a acumulat peste 92% din cantitatea medie de precipitații aferentă întregii luni iunie.
Peste 596 de intervenții au fost necesare după ploile torențiale din București
Potrivit datelor prezentate de companie, în intervalul 30 iunie 2026, ora 19:30 – 1 iulie 2026, ora 05:30, pe suprafața Municipiului București s-a înregistrat o cantitate medie de precipitații de 69,90 litri pe metru pătrat.
Prin comparație, cantitatea medie multianuală de precipitații pentru luna iunie, calculată pentru perioada 1961-2024 și înregistrată la Stația București-Filaret, este de 75,9 litri pe metru pătrat. Astfel, în numai 10 ore, în Capitală s-a acumulat peste 92% din cantitatea medie de precipitații aferentă lunii iunie.
De asemenea, de la începutul lunii iunie și până în prezent, cantitatea totală de precipitații acumulată a ajuns la 119,5 litri pe metru pătrat, reprezentând peste 157% din media multianuală a lunii.
Apa Nova precizează că fenomenul meteorologic a afectat întreaga suprafață a Municipiului București, însă intensitatea precipitațiilor a fost mai ridicată în zona centrală și în nordul Capitalei.
„În intervalul 30.06.2026 19:30 – 01.07.2026 05:30 (10 ore) s-a înregistrat un eveniment pluvial, ce a descărcat pe suprafaţa Municipiului Bucureşti o cantitate medie de 69.90 l/m2. Cantitatea lunară, medie multianuală (1961-2024) pentru luna Iunie, înregistrată la Staţia Bucureşti – Filaret este de 75.9 l/m2, ceea ce înseamnă că în 10:00 ore s-a cumulat peste 92 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă acestei luni, şi de la începutul lunii până la această dată s-a cumulat peste 157 % (119.5 l/m2). Evenimentul pluvial a avut o distribuţie pe toată suprafaţa Municipiului Bucureşti, accentuat în zonele de Centru – Nord”, a transmis miercuri Apa Nova.
Debitul poate fi comparat cu debitele medii multianuale ale unor râuri importante din România
Cantitățile importante de apă căzute într-un interval scurt au determinat tranzitarea prin sistemul de canalizare a unui debit maxim de peste 208 metri cubi pe secundă.
Pentru a ilustra amploarea fenomenului, Apa Nova arată că acest debit poate fi comparat cu debitele medii multianuale ale unor râuri importante din România, precum Oltul, cu un debit mediu de 174 metri cubi pe secundă, Mureșul, cu 191 metri cubi pe secundă, și Siretul, care înregistrează un debit mediu de aproximativ 250 de metri cubi pe secundă.
Totodată, volumul total tranzitat prin caseta de ape uzate a depășit 4,3 milioane de metri cubi.
ANM a emis 11 avertizări și prognoze pentru București
Analiza realizată de Apa Nova relevă că, pe parcursul intervalului analizat, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis 11 prognoze și avertizări privind fenomenele meteorologice care au afectat Capitala.
În plus, autoritățile au transmis cel puțin patru mesaje Ro-Alert pentru informarea populației cu privire la condițiile meteorologice severe.
Potrivit companiei, în mai multe zone ale Bucureștiului s-a înregistrat un eveniment pluvial extrem. Datele colectate de pluviometrele amplasate în zonele Știrbei Vodă 2, Colentina, Parcului, Dorobanți, SPAU Cerceilor și Titan arată că nivelurile de precipitații au atins sau chiar au depășit frecvența statistică de apariție a unor astfel de fenomene o dată la 100 de ani, conform curbelor IDF.
„Pe suprafaţa Municipiului Bucureşti a avut loc un eveniment pluvial extrem, în zona pluviometrelor: Ştirbei Vodă 2, Colentina, Parcului, Dorobanţi, SPAU Cerceilor, Titan, cantităţile de precipitaţii înregistrate de acestea, conform curbelor IDF, au atins şi au depăşit frecvenţa de apariţie 1 la 100 ani”, arată analiza Apa Nova.
În urma precipitațiilor abundente, Apa Nova a înregistrat 596 de solicitări de intervenție
În urma precipitațiilor abundente, Apa Nova a înregistrat 596 de solicitări de intervenție, care au vizat acumulări de apă, guri de scurgere, racorduri și tubulaturi.
Cele mai multe solicitări au fost raportate în Sectorul 1 al Capitalei, unde au fost înregistrate 207 intervenții.
De asemenea, analiza companiei indică existența a 67 de sesizări transmise prin stația radio a Primăriei Municipiului București. Dintre acestea, 55 au fost deja soluționate, iar cele rămase în lucru sunt localizate, în cea mai mare parte, tot în Sectorul 1.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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