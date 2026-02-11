Pe 12 februarie 2026, pensionarii din România care au ales să încaseze pensia prin transfer bancar vor vedea viramentele în conturi. Plata nu se face simultan pentru toți beneficiarii, iar ora la care banii devin disponibili variază în funcție de banca emitentă, localitate și fluxurile interne de procesare.

Pensionarii care primesc pensia prin poștă și-au ridicat deja sumele aferente lunii curente.

Transferurile încep încă din prima parte a zilei, însă fiecare bancă finalizează plata la ore diferite:

CEC Bank : de obicei, începe alimentarea conturilor dimineața, mai devreme ca restul băncilor;

ING Bank : majoritatea plăților sunt procesate până la prânz;

BCR, BRD, Raiffeisen Bank și Banca Transilvania: sumele intră, în general, după ora 13:00, uneori chiar spre seară.

Diferențele nu indică întârzieri sau probleme, ci reflectă modul de procesare și organizarea internă a fiecărei instituții. Chiar și pensionarii care folosesc aceeași bancă pot observa diferențe, deoarece viramentele se fac pe loturi, pe județe și sucursale.

Majoritatea băncilor din România oferă aplicații mobile care trimit notificări imediat ce contul este alimentat. Activarea acestor alerte le permite pensionarilor să știe exact când banii sunt disponibili, fără a merge la bancomat sau la ghișeu. În unele cazuri, activarea serviciului se poate face doar la sediul băncii.

Unii pensionari pot observa că suma disponibilă în cont este mai mică decât cea indicată pe talonul de pensie. Aceasta nu este o eroare a Casei de Pensii, ci rezultatul comisioanelor bancare aplicate la retragerile de la ATM-uri ale altor bănci.

Retragerile de la ATM-ul propriei bănci sunt, de regulă, gratuite;

La alte ATM-uri, comisionul poate fi fix (2–5 lei) sau procentual (aproximativ 0,5%).

Pentru a evita pierderile, este recomandat ca pensionarii să utilizeze bancomatele băncii emitente a cardului.

În această lună, pensiile nu au fost indexate cu rata inflației, deși legea prevede ajustarea anuală. Lipsa acestei creșteri reduce efectiv puterea de cumpărare a pensionarilor, pierderea medie estimată fiind de aproximativ 190 de lei pe persoană.