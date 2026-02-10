Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a precizat că a luat act de poziția publică a companiei Termoenergetica, potrivit căreia facturile pentru apă caldă și căldură sunt ajustate automat în minus atunci când serviciile nu sunt furnizate la parametrii contractuali.

El a arătat că, în situația în care această afirmație este reală, deși numeroși cetățeni susțin contrariul, soluția este una clară. Primarul a cerut conducerii Termoenergetica să returneze imediat sumele încasate de la bucureștenii care, în ultimele luni, nu au beneficiat de servicii conforme.

Potrivit acestuia, ajustarea facturilor trebuie să se reflecte concret în banii încasați și restituiți, nu doar în explicații publice.

„Am luat act de postarea publică a companiei Termoenergetica, în care se afirmă că facturile pe care bucureștenii le plătesc pentru apă caldă și căldură sunt deja ajustate în minus, dacă serviciile furnizate nu sunt livrate conform parametrilor contractuali. Prin urmare, dacă această afirmație este reală, deși cetățenii susțin că acest lucru nu se întâmplă, atunci situația este foarte simplă. Solicit public conducerii Termoenergetica să returneze imediat banii către toți cetățenii care, în ultimele luni, nu au beneficiat de servicii conforme”, a scris Băluță, marți pe Facebook.

Edilul a transmis că simpla comunicare pe rețelele sociale nu este suficientă pentru a rezolva situația. El a cerut explicit restituirea sumelor către persoanele care au stat în frig sau nu au avut apă caldă, arătând că acest lucru ar reprezenta o dovadă de corectitudine din partea companiei.

În mesajul său, Daniel Băluță a subliniat că bucureștenii nu mai pot fi tratați cu lipsă de respect și că Termoenergetica trebuie să își asume responsabilitatea față de cetățenii Capitalei. El a transmis că plata serviciilor trebuie să fie condiționată de furnizarea efectivă a acestora la parametrii contractuali.

„Stimați reprezentanți ai Termoenergetica, dați-le oamenilor banii înapoi! Returnați-le oamenilor care au stat în frig sumele încasate nejustificat și dovediți-vă corectitudinea prin fapte, nu prin postări pe rețelele sociale! Bucureștenii nu mai pot fi mințiți și tratați cu dispreț. Este momentul ca Termoenergetica să își asume responsabilitatea și să îi respecte pe cetățenii acestui oraș. Să facem dreptate! Nu primești, nu plătești!”, a completat Daniel Băluță.

În contextul solicitării adresate companiei Termoenergetica, Daniel Băluță a făcut și o referire la reforma sistemului de termoficare. El a menționat acest aspect într-o formulare adresată primarului general, sugerând că subiectul reformei rămâne unul deschis.

„Apropo de corectitudine, Domnule Ciucu, cu reforma cum rămâne?”, a spus edilul în încheierea postării.

Reacția lui Daniel Băluță vine după ce Termoenergetica a transmis că există deja un mecanism legal de ajustare a facturilor pentru apă caldă și căldură. Potrivit companiei, acest mecanism este prevăzut în legislație și este pus în aplicare în București atunci când temperatura livrată nu corespunde celei stabilite prin contract.

Compania a arătat că facturile sunt ajustate în situațiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectați, respingând ideea că bucureștenii ar plăti integral pentru servicii neconforme.

Termoenergetica a venit cu aceste precizări după ce Daniel Băluță a anunțat convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliul General al Municipiului București. Ședința are ca scop dezbaterea unui proiect prin care apa caldă ar urma să fie plătită doar dacă este livrată la temperatura prevăzută în contract.