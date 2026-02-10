Compania Termoenergetica spune că deja există un mecanism prin care factura poate fi redusă dacă apa caldă sau căldura nu sunt livrate la temperatura corectă. Aceasta vine după ce primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a cerut modificarea regulilor și contractelor, pentru ca oamenii să plătească doar dacă primesc serviciile la temperatura stabilită.

Reprezentanții Termoenergetica spun că mecanismul de ajustare a facturii este deja inclus în contractele semnate de asociațiile de proprietari și consumatori. Dacă compania nu respectă ce e scris în contract (de exemplu, temperatura e mai mică decât cea stabilită), factura se reduce. Regulile de calcul al reducerilor sunt stabilite prin Ordinul 91/2007, aprobat de ANRSC.

Termoenergetica trebuie să furnizeze apă caldă între 55 și 60 de grade (cu o abatere de ±5 grade) și să asigure că locuințele sunt încălzite corespunzător. Factura se calculează conform metodologiei oficiale.

Consumatorii au dreptul să conteste factura dacă observă diferențe între consumul real și cel facturat și pot primi reducere dacă temperatura medie a apei calde e sub 50 de grade. Furnizorul trebuie să spună, la cerere, temperatura medie lunară a apei reci care intră în stația termică.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a prezentat, la TV, o inițiativă prin care oamenii racordați la sistemul centralizat de încălzire să plătească apa caldă și căldura doar dacă acestea sunt livrate la temperatura stabilită în contract. Proiectul va fi discutat în Consiliul General al Municipiului București la finalul lunii februarie. El a explicat că, împreună cu consilierii PSD, a depus un proiect de hotărâre care modifică o decizie adoptată în 2023, iar documentul va fi dezbătut într-o ședință extraordinară pe 24 februarie.

Potrivit primarului, proiectul prevede că energia termică va fi furnizată conform parametrilor contractuali, iar plata apei calde și a căldurii va fi făcută doar dacă temperatura corespunde cu cea stabilită în contract. Această regulă se va aplica și pentru lunile ianuarie și februarie 2026.

El a subliniat că modificarea hotărârii CGMB nu schimbă altceva decât introducerea unei obligații clare: Termoenergetica trebuie să livreze energia termică la parametrii contractuali și să factureze doar dacă aceștia sunt respectați. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, compania trebuie să actualizeze diagrama de furnizare a energiei termice și să stabilească o formulă clară pentru reducerea prețului dacă temperatura nu corespunde. Primarul a explicat că aceste măsuri nu încurajează neplata facturilor, ci doar corectează regulile contractuale.

Băluță a vorbit despre fuziunea ELCEN cu Termoenergetica, pe care o consideră esențială pentru un sistem eficient de producție și distribuție a căldurii. El a spus că producția de energie este profitabilă, dar pierderile sunt suportate de Primăria Capitalei, care are un buget afectat de datorii de aproximativ opt miliarde de lei. Fără această fuziune și fără o finanțare corectă, problemele sistemului de termoficare se vor repeta în fiecare iarnă.

Primarul a menționat că inițiativa are și rol de presiune asupra Guvernului, dar și de protecție pentru consumatori, pentru ca plata să fie corelată cu calitatea serviciilor. El a spus că oamenii trebuie să plătească facturile, dar că regulile trebuie ajustate atunci când nu sunt corecte și că Termoenergetica va returna banii dacă îi încasează incorect.