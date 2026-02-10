Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila, pregătește un an 2026 decisiv pentru administrațiile locale, prin Programul Anghel Saligny și finalizarea proiectelor PNDL. Prioritatea principală a ministerului rămâne asigurarea fondurilor necesare pentru derularea investițiilor în infrastructura locală, precum drumuri, apă, canalizare sau modernizarea instituțiilor publice.

Ministrul Dezvoltării a subliniat că marea provocare pentru Programul Anghel Saligny va fi stabilirea bugetului pe 2026.

”Sper să depăşim bine acest moment în câteva săptămâni, când se finalizează legea bugetului de stat. Prin ordonanţa 87 de la sfârşitul lui decembrie s-au creat nişte mecanisme de predictibilitate mai mare pe programele de investiţie ale Ministerului Dezvoltării. Pe Anghel Saligny şi sigur asta este o chestiune opţională, pentru municipiile reşedinţă de judeţ, consiliile judeţene şi sectoarele Municipului Bucureşti s-a prevăzut o cofinanţare de 20%. Această opţiune am păstrat-o şi pentru celelalte UAT-uri. Deci menţionez, nu este o obligaţie, nu este obligatoriu. Dacă sunt UAT-uri care pot să-şi permită, nu sunt foarte multe, dar poate unele pot să-şi permită, sigur, acest lucru înseamnă o prioritizare la finanţare în sensul în care cei 80% sunt rezervaţi din bugetul Ministerului Dezvoltării pentru acel proiect”, a explicat ministrul.

Anul 2025 a fost unul dificil pentru administrațiile locale. La începutul anului, ministerul a preluat facturi neplătite în valoare de 6,7 miliarde de lei, aferente mai multor programe de investiții. În ciuda acestor provocări, execuția bugetară a permis plata a 4 miliarde de lei în plus față de 2024, demonstrând un progres semnificativ în derularea proiectelor.

”2025 a fost un an greu. Greu. Din punct de vedere al bugetului şi al programelor de investiţii, am început cu o datorie de 6,7 miliarde lei facturi depuse la minister pe diverse programe neplătite şi am închis bugetul pe investiţii cu 4 miliarde de lei în plus facturi plătite faţă de 2024”, a spus ministrul Dezvoltării în faţa primarilor de comune.

PNDL, aflat aproape de final, mai are lucrări de executat de aproximativ 3 miliarde de lei. Ministerul lucrează pentru ca toate proiectele PNDL 1 și 2 să fie finalizate și finanțate integral.

”Mai avem un rest de executat de aproape 3 miliarde de lei. Sper să reuşim să-l bugetăm anul acesta în aşa fel încât toţi cei care au lucrări în PNDL 1 sau 2 să poată să-şi finalizeze aceste lucrări”, a subliniat ministrul.

Programul Anghel Saligny, destinat finanțării proiectelor de infrastructură locală, va avea platforma redeschisă începând cu 2 martie 2026. Autoritățile locale vor putea depune facturi pentru lucrările efectuate în anul precedent sau în anul curent. Aceasta reprezintă o oportunitate importantă pentru primării și consilii județene de a obține finanțarea necesară pentru proiectele lor.

De asemenea, autoritățile locale care pot asigura o cofinanțare de 20% beneficiază de o prioritate mai mare la alocarea fondurilor, restul de 80% fiind acoperit de Ministerul Dezvoltării. Această opțiune este disponibilă pentru toate unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv municipiile reședință de județ și sectoarele Capitalei, dar nu este obligatorie.

Cseke Attila a menționat că în ianuarie și februarie 2026 au fost încheiate contracte de finanțare în valoare de 1,56 miliarde de lei, utilizând plafonul disponibil pentru proiecte eligibile. Autoritățile locale care nu au încă contracte sunt încurajate să depună documentația completă pentru a putea contracta finanțarea până la sfârșitul anului.

”După cum aţi văzut, în ianuarie şi în februarie deja s-au încheiat contracte de finanţare pe Anghel Saligny. În ianuarie, conform limitelor pe care le-am avut, am avut o limită de 1 miliard de lei, i-am epuizat pe toţi, toţi banii din această limită. Ieri, am mai încheiat contracte în valoare de 560 milioane de lei. Toată lumea care mai are investiţii aprobate în programul Anghel Saligny, dar nu are încă contract de finanţare, vă rog să veniţi cu documentaţia, putem să încheiem aceste contracte de finanţare, ar fi foarte bine să reuşim până la sfârşitul anului să contractăm tot ceea ce mai este de contractat. Eu cred că ar fi o predictibilitate şi pentru dumneavoastră, sigur şi pentru partea guvernamentală”, a arătat el.

Programul Anghel Saligny se va derula până în 2028, ceea ce înseamnă că proiectele contractate anul acesta pot intra efectiv la finanțare în anul următor. În perioada dintre contractare și finanțare, autoritățile locale pot derula procedurile de achiziție publică, pentru a începe depunerea facturilor în 2026.