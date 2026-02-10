Premierul Ilie Bolojan a explicat necesitatea susținerii unei formule de echilibrare bugetară pentru autoritățile locale. El a arătat că unele comunități beneficiază de venituri mai mari pe cap de locuitor, datorită moștenirii sau poziției geografice, în timp ce altele se confruntă cu resurse limitate.

Bolojan a propus crearea unui fond de echilibrare prin care veniturile localităților cu surplus să fie plafonate, iar cele cu venituri sub nivelul de bază să primească un suport care să le permită administrarea corespunzătoare și asigurarea serviciilor de bază pentru cetățeni.

”Există autorităţi locale în România care, datorită unei moşteniri, care, datorită unei situaţii geografice, au o economie mai puternică pe teritoriul lor şi au venituri pe cap de locuitor. din impozitele pe venituri, din impozitile pe proprietate, care sunt mult mai mari faţă decât majoritatea veniturilor pe cap de locuitor din celelalte localităţi. Trebuie să susţinem o formulă de echilibrare bugetară, în care creându-se un fond de echilibrare, cei care sunt cu vârfuri să aibă veniturile plafonate, iar cei care au venituri sub nivelul de bază să li se asigure o componentă de bază de venituri, în aşa fel încât să poată să-şi administreze în mod corespunzător comunele, sau oraşele dacă este cazul, şi să asigure servicii de bază cetăţenilor”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că anul 2026 va reprezenta un vârf al investițiilor, datorită PNRR și programelor locale precum CNI și Anghel Saligny, precum și altor inițiative dezvoltate de ministere. Totodată, el a subliniat că nu mai există capacitatea de a asigura transferuri către autoritățile locale la nivelul anilor anteriori, fiind necesară o alocare rezonabilă a fondurilor pentru ca proiectele să poată continua.

”Dar vă spun cu toată responsabilitatea, capacitatea de a mai asigura la fel de mult fonduri de transfer ca anii trecuţi, nu mai există. Asta pentru că şi anul acesta va fi un an de vârf al investiţiilor pentru că avem PNRR-ul, avem peste 10 miliarde de euro pe care trebuie să-i absorbim până în luna august din PNRR, avem programele locale care sunt cele prin CNI, Anghel Saligny, alte programe care sunt dezvoltate de ministere, nu ştiu, Ministerul Mediului şi aşa mai departe, unde trebuie s-asigurăm o alocare rezonabilă în aşa fel încât aceste proiecte să continue”, a mai afirmat premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a transmis primarilor de comune că capacitatea de a iniția noi investiții este foarte redusă, având în vedere numărul mare de proiecte deja în derulare. El a explicat că la CNI există aproximativ 1.200 de investiții începute, cu un buget total de circa 12,5 miliarde de euro, în timp ce alocările anuale sunt de aproximativ 2,5 miliarde. Astfel, chiar și fără a demara proiecte noi, ar fi necesari aproximativ cinci ani pentru finalizarea celor aflate în curs.

Bolojan a subliniat că deschiderea unor noi investiții în aceste condiții ar fi lipsită de logică și ar risca degradarea proiectelor existente, generând costuri suplimentare. El a precizat că singurele excepții vor fi semnarea contractelor rămase pe programul Anghel Saligny și demararea proiectelor noi începând de anul viitor, avertizând totodată că generarea unor așteptări nerealiste nu ar fi corectă.