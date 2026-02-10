Edilii au solicitat unitate politică, un dialog autentic cu Guvernul și stabilitate în bugetele locale, criticând măsurile fiscale și administrative adoptate rapid, fără consultarea suficientă a autorităților locale. Un primar a subliniat nevoia de coeziune în cadrul coaliției de guvernare, avertizând că tensiunile politice de la centru alimentează frustrările și radicalizarea electoratului.

„Venim și noi de jos, dar și Guvernul trebuie să colecteze. Țara trece printr-o perioadă extrem de grea și are nevoie de lideri uniți. Ne-am săturat să vă vedem certându-vă și dând vina unii pe alții”, a spus edilul.

Un alt primar a semnalat riscul de marginalizare al comunelor cu mai puțin de 2.000 de locuitori în actualul cadru bugetar. El a subliniat că aceste comune au aceleași necesități ca orice alte localități și a pledat pentru o politică unitară și o strategie de revitalizare a satelor, menționând că sprijinirea antreprenoriatului local poate stimula dezvoltarea economică reală.

„Comunele mici au aceleași nevoi ca oricare altele. Avem nevoie de o politică unitară și de o strategie de populare a satelor. Sprijinirea antreprenoriatului local poate genera dezvoltare economică reală”, a afirmat acesta.

Edilul a precizat că autoritățile locale nu cer privilegii speciale, ci doar predictibilitate și respectarea principiului esențial potrivit căruia orice transfer de responsabilitate trebuie însoțit de un transfer integral de resurse, în proporție de 100%.

„Suntem de acord cu disciplina fiscală și cu reforma statului, dar avem nevoie de un parteneriat solid și de dialog real. Pachetul de măsuri vine, legea bugetului vine, însă fără predictibilitate nu putem administra comunitățile”, a adăugat primarul.

Președintele Asociației Comunelor din România (ACoR), Emil Drăghici, i-a criticat premierului ritmul prea rapid și lipsa de adaptare la realitățile locale, în special în privința majorării taxelor și impozitelor locale.

„Aţi spus să avem o atitudine corectă şi deschisă. Aşa o şi am. Aţi folosit, de când aţi venit ca prim-ministru, cuvântul „pachet”. Este furat de la Comisia Europeană, din limbajul Comisiei Europene. La noi sunt proiecte, potrivit Constituţiei. Dar bănuiesc că l-aţi numit pachet pentru că n-aţi făcut nimic altceva decât să ne împachetaţi rând pe rând cu fiecare dintre acestea. Vă rog să aveţi în vedere că Asociaţia Comunelor din România are 81 de puncte pe agendă – vă vom transmite agenda – şi am prevăzut un punct deosebit de important pentru creşterea natalităţii. Să ştiţi că măsurile luate şi statistica din acest an şi din anul următor vor reflecta acest lucru. Măsurile luate conduc din nou la izgonirea tinerilor din România către alte state. Şi cine îşi doreşte treaba asta? De-abia începuse, încet-încet, să se pună un echilibru”, a declarat Emil Drăghici la dezbaterea pe tema „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”, desfăşurată la Palatul Parlamentului.

Emil Drăghici a criticat ritmul în care au fost adoptate măsurile privind impozitele și taxele locale, apreciind că acestea au fost luate „pe picior, pe repede înainte”. El a explicat că deciziile au venit într-un moment nepotrivit, în luna decembrie, când ar fi fost nevoie ca modificările să fie pregătite mai devreme, pentru a permite calculele și actualizarea aplicațiilor informatice.

Drăghici a mai subliniat că schimbările legislative frecvente și rapide, inclusiv modificările succesive cerute de Guvern și de UDMR, evidențiază lipsa de planificare și necesitatea unor măsuri raționale și bine coordonate la nivel național.