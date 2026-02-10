Ilie Bolojan a avut o întâlnire extinsă cu reprezentanții Asociației Primarilor de Comune din România, discuțiile fiind dominate de nemulțumirea aleșilor locali față de creșterea taxelor locale. Mulți primari au reclamat presiunea pusă pe comunități și dificultatea de a explica populației majorările apărute în ultimul an.

Premierul a subliniat că schimbările din sistemul fiscal nu sunt rezultatul unei decizii izolate, ci consecința unei situații bugetare acumulate în timp. El a transmis că nu poate oferi promisiuni care să creeze așteptări false, insistând asupra nevoii de realism în relația dintre Guvern și administrațiile locale.

În fața primarilor, Ilie Bolojan a explicat că ajustările actuale sunt inevitabile și că orice încercare de a reveni la nivelul anterior al taxelor ar însemna ignorarea realităților economice. Mesajul său a fost unul direct: schimbarea trebuie asumată la nivel local, nu delegată exclusiv către deciziile luate la centru.

„Schimbarea nu se poate face într-un singur loc din București, se face de către fiecare dintre noi, acolo unde suntem. Acest pachet conține și componenta de reducere de personal, acolo, însă, unde depășește limita propusă de lege. Acest pachet este important și așa cum v-am spus. O componentă importantă de care ne-am lovit și v-ați lovit sunt taxele locale. Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut, pentru că în România componenta de taxe la bugetul de stat este la 0,55%, iar în Europa este la 1,8%. Trebuie să le explicăm cetățenilor noștri că nu mai putem să mergem cum a fost înainte. Sigur, această creștere de taxe a fost dublată de eliminarea unor excepții și atunci pentru unii taxele au crescut foarte mult. Aceste venituri pe care le încasați suplimentar, aceste venituri sunt ale dumneavoastră și vor rămâne la nivel local. Există autorități locale în România care datorită unei moșteniri, datorită unei bune gospodăriri au încasări mai mari decât alte localități. Cei cu vârfuri de venituri vor avea o plafonare a transferurilor de la bugetul de stat. Vă spun cu toată seriozitatea: capacitatea de transfer a banilor de la bugetul de stat ca în anii trecuți nu mai există. Avem PNRR-ul, avem Anghel Saligny, avem investiții foarte mari care trebuie continuate și finalizate. Capacitatea de a aloca bani pentru noi investiții este foarte scăzută. Va trebui să ne concentrăm și să finalizăm investițiile avansate, pentru că altfel se degradează și costă mult mai mult să le punem în conservare. Nu vreau să creez niște așteptări prea mari, pentru că altfel v-aș induce în eroare.”, a spus Ilie Bolojan.

În cadrul aceleiași întâlniri, Ilie Bolojan a explicat că nivelul taxelor locale aplicate în acest an trebuie privit ca o soluție temporară, menită să facă trecerea către un sistem diferit. Potrivit premierului, anul 2026 va reprezenta un prag administrativ și fiscal important pentru autoritățile locale.

Șeful Guvernului a precizat că actualele taxe sunt „taxe de tranziție”, iar scopul lor este stabilizarea bugetelor locale într-o perioadă marcată de investiții majore și de constrângeri financiare. Mesajul transmis primarilor a fost că această etapă nu este una permanentă, dar nici reversibilă.

Ilie Bolojan a atras atenția că administrațiile locale trebuie să se pregătească pentru un sistem în care responsabilitatea financiară va fi mai mare, iar dependența de transferurile de la bugetul de stat va scădea semnificativ. În acest context, ajustările din prezent sunt văzute ca un prim pas necesar.

Premierul a anunțat explicit că, începând de anul viitor, mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat, urmând ca schimbările structurale să fie aplicate gradual.

Ilie Bolojan le-a prezentat primarilor direcțiile concrete ale viitorului mecanism de calcul al taxelor locale, subliniind că acesta va fi fundamentat pe valorile reale de piață. Conform planului anunțat, Ministerul de Finanțe va avea un rol central în stabilirea acestor valori, pe baza tranzacțiilor realizate în fiecare localitate.

Premierul a explicat că, deși baza de calcul se va schimba, autoritățile locale vor păstra controlul asupra procentelor aplicate. Astfel, primarii vor putea ajusta nivelul taxelor astfel încât impactul asupra populației să fie cât mai apropiat de cel din anul precedent.

Ilie Bolojan a insistat asupra faptului că acest sistem urmărește echilibrarea diferențelor dintre localități și o corelare mai corectă între valoarea proprietăților și taxele plătite. Totodată, el a transmis că scopul nu este creșterea automată a poverii fiscale, ci o distribuție mai realistă și transparentă.