Schimbare în administraţia locală şi centrală din România. Ilie Bolojan: Avem nişte deficite foarte mari

Premierul Ilie Bolojan a spus că în administrația locală și centrală nu se va mai putea lucra așa cum eram obișnuiți. El a explicat că există deficite mari pe care guvernele s-au angajat să le rezolve.

Bolojan a participat marți, 10 februarie, la o dezbatere despre reforma administrativă și reducerea cheltuielilor publice, organizată de Asociația Comunelor din România. El le-a spus primarilor că știe cât de greu este să gestionezi problemele unei comunități cu resurse puține, pentru că a fost primar la Oradea.

Premierul a subliniat că este important să pornim de la realitatea actuală: administrația nu va mai funcționa ca înainte. A explicat că, pentru a rămâne echilibrați financiar, aceste deficite trebuie urmărite și corectate în următorii ani. Bolojan a zis că majoritatea banilor folosiți de administrațiile locale vin din bugetul de stat – aproximativ 80% – spre deosebire de țările din Uniunea Europeană, unde media este de 50%.

„Cred că trebuie să plecăm de la o realitate. Lucrurile în administraţia locală şi centrală nu vor mai putea fi aşa cum eram obişnuiţi până acum. Avem nişte deficite foarte mari, pe care guvernele noastre s-au angajat să le corecteze. Dacă vrem să rămânem în echilibre financiare, va trebui să le urmărim în anii următori”, a transmis Bolojan.

Bolojan a vorbit și despre un pachet de legi pentru administrația publică, care ar urma să aducă mai multe avantaje autorităților locale. El a spus că aceste legi, care trebuie adoptate până săptămâna viitoare, conțin multe măsuri bune ce ajută administrațiile să planifice mai bine, să respecte disciplina în construcții și să genereze politici publice. Bolojan a subliniat că schimbarea României depinde de fiecare administrație și că autoritățile locale pot transforma comunitățile lor.

Premierul a menționat că pachetul include și reduceri de personal, acolo unde numărul angajaților depășește limitele stabilite, și a explicat că administrațiile locale pot funcționa fără probleme dacă își optimizează activitatea. El a insistat că adoptarea acestor măsuri este urgentă și trebuie făcută până săptămâna viitoare. Șeful Executivului a explicat că nivelul actual al taxelor locale nu mai este sustenabil.