Sectorul 4 va beneficia de un sistem de contorizare inteligentă a încălzirii, anunță primarul Daniel Băluță, într-o inițiativă menită să asigure facturarea corectă a energiei termice. Măsura vizează societatea Termoenergetica și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) București-Ilfov, care vor fi obligate să instaleze contoare inteligente la nivelul fiecărui imobil conectat la sistemul centralizat de termoficare.

Potrivit primarului, măsura vine ca răspuns la nemulțumirile locuitorilor care plătesc facturi pentru căldură și apă caldă fără ca aceste servicii să corespundă nivelului efectiv livrat.

Actualizarea sistemului de facturare va fi realizată prin modificarea diagramei de reglaj a furnizării energiei termice, adaptată condițiilor climatice și nevoilor actuale ale locuitorilor din Capitală și județul Ilfov.

Hotărârea adoptată recent de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov să demareze procedurile de instalare a contoarelor inteligente și actualizarea diagramei de reglaj. Compania Municipală Termoenergetica București S.A. va furniza agentul termic în baza noilor standarde, ceea ce va permite o facturare transparentă și corectă pentru toți locuitorii conectați la sistemul centralizat.

„Este normal că oamenii suferă atunci când nu există dreptate, atunci când li se promite apă caldă şi nu primesc, atunci când li se promite căldură şi nu primesc. Ceea ce s-a întâmplat ieri (n.r. – vineri) este un prim pas pe care l-am făcut pentru a atinge acest obiectiv normal, dar astăzi deosebit de ambiţios, şi anume acela de a nu plăti dacă nu primeşti toate aceste componente la parametrii corespunzători. Primul pas este reprezentat de această diagramă, în momentul în care o vom avea, vom impune ADI-ului, respectiv Termoenergeticii să monteze contoare inteligente la nivelul fiecărui imobil, astfel încît ele să pornească şi să taxeze doar în momentul în care temperatura este corespunzătoare”, a declarat Daniel Băluţă sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Prin instalarea contorului inteligent pentru termoficare, administrația sectorului 4 urmărește să elimine discrepanțele în facturi și să asigure dreptate pentru cetățeni. Primarul Băluță a subliniat că nu va renunța la implementarea măsurilor tehnice.