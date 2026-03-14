Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat sâmbătă că investițiile realizate de administrațiile locale riscă să se reducă în perioada următoare. Edilul a făcut aceste declarații în timpul prezentării stadiului lucrărilor la pasajul Apărătorii Patriei, unul dintre proiectele majore de infrastructură din sector.

„Probabil că acest pasaj pe care îl vedeţi va fi ultimul pe care o primărie de sector va putea să îl facă”, a afirmat Daniel Băluță.

Potrivit acestuia, măsurile adoptate la nivel guvernamental ar putea avea un impact direct asupra bugetelor locale și asupra capacității primăriilor de a derula proiecte de investiții.

Edilul susține că, în opinia sa, politicile promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan ar putea reduce rolul autorităților locale în dezvoltarea comunităților.

„Pentru că, în ritmul acesta, în viziunea pe care guvernul Bolojan o are, aceea ce a pulveriza autorităţile locale şi de a lua din declaraţiile de impunere tot ceea ce se poate lua, rolul primăriilor va fi practic inexistent. Pe lângă faptul că economia României s-a contractat şi suntem în recesiune tehnică, pe lângă faptul că puterea de cumpărare a scăzut cu 25%, inflaţia este la ora aceasta 10%, consecinţa directă a acestor acţiuni iresponsabile, din punctul meu de vedere, este cea pe care o veţi vedea şi anume imposibilitatea ca cei care trăiesc în comunităţi să vadă finalizate obiective de investiţii”, a declarat Băluță.

Primarul Sectorului 4 a adăugat că reducerea investițiilor locale ar putea afecta și dezvoltarea economică, inclusiv crearea de locuri de muncă.

„Am adus 5 miliarde de euro în România, în sectorul 4, dar mă tem că sunt ultimele lucruri pe care, pe termen mediu, le mai putem face pentru că ăsta este stadiul în care noi am ajuns şi sunt foarte, foarte îngrijorat”, a mai spus edilul.

Daniel Băluță a precizat că nu se opune implementării referendumului pentru reorganizarea administrativă a Capitalei, propus în trecut de Nicușor Dan în perioada în care acesta era primarul Bucureștiului și aprobat de cetățeni.

Totuși, edilul consideră că principala problemă este legată de resursele financiare disponibile pentru autoritățile locale.

„Referendumul este un lucru, subfinanţarea este cu totul altceva. Dacă vă uitaţi în acest proiect de buget veţi vedea că sumele din declaraţia de impunere scad exponenţial. Asta este o foarte mare problemă şi este una pe care nu avem doar la nivelul sectorului 4, ci o avem pentru toate UAT-urilor din România”, a afirmat Băluță.

Acesta a subliniat că reducerea bazei de impozitare la nivel local ar putea afecta capacitatea administrațiilor locale de a finanța proiecte de dezvoltare.